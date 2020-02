Smile start campagne voor IBP-oplossing voor het Onderwijs

Softwareontwikkelaar Smile, specialist in het ontwikkelen van online hulpmiddelen voor grip op risico’s, heeft specifiek voor het onderwijs een IBP-oplossing ontwikkeld. Het managen van privacy en securty risico’s is voor het onderwijs vaak al complex genoeg. Met deze SaaS-oplossing krijgen scholen met minder moeite meer grip op privacy en informatiebeveiliging (IBP). Om het onderwijs bekend te maken met de mogelijkheden heeft Smile deze week een on- en offline campagne gelanceerd.



Wendy Geurkink, commercieel directeur van Smile: “‘Privacy en security first’ actief nastreven in het onderwijs is hard nodig. Sinds de AVG in mei 2018 is ingevoerd, zie ik dat veel scholen moeite hebben om grip te krijgen op hun IPB- en AVG-compliance. Omdat zij dagelijks veel persoonsgerelateerde data verwerken is het cruciaal dat onderwijsinstellingen daar aandacht voor hebben. De voorbeelden van waar dat niet lukt zijn er al te veel. Vaak ontbreekt het aan voldoende tijd, geld, en/of kennis om het goed te regelen. Omdat wij al heel lang thuis zijn in het ontwikkelen van laagdrempelige oplossingen voor het managen van risico’s, hebben wij speciaal voor VO/PO-scholen de Privacy Suite Onderwijs ontwikkeld, in navolging op onze eerdere lancering voor MBO, HBO en WO.”



SaaS-oplossing VO/PO



De zogeheten SaaS Privacy Suite VO/PO is ontwikkeld nadat softwareontwikkelaar Smile en de organisatie Privacy op School de handen ineen hebben geslagen. Samen met een actieve gebruikersgroep is de voor het onderwijs toegankelijke SaaS-oplossing ontwikkeld. Hierin zit alles wat nodig is om IBP goed te regelen. De SaaS-oplossing wordt geleverd inclusief een volledig voor-ingevuld dataregister, een module voor Audits & Afwijkingen met standaard DPIA- en andere privacy en security templates, een module voor Incidenten inclusief datalek-ondersteuning en een AVG-kennisbank. Uiteraard is er gedacht aan het kostenaspect en ook een succesvolle implementatie middels Snel-Op-Weg dagen.



Geurkink: “De combinatie van ondersteunende IBP-software en VO/PO-specifieke content bespaart scholen ontzettend veel tijd en moeite. Het zorgt automatisch voor overzicht. Maar zelfs met aanschaf van onze tool gaat het niet vanzelf goed. Een school moet privacy en informatiebeveiliging echt prioriteit geven en dat vraagt om meer dan middelen, capaciteit en geld;, ook gedragsverandering is van belang. Onze missie is om het in elk geval zo makkelijk en leuk mogelijk te maken, om IBP-management echt onderdeel van elke dag te maken. Met een radiospot, online campagne en tijdens de aankomende IPON-beurs neem ik de doelgroepen mee in onze filosofie en het gemak van de SaaS Privacy Suite. Zo kunnen scholen zelf ervaren dat onze tool een onmisbaar hulpmiddel is. We zien dat het onderwijs nu echt rijp is voor die omslag.”



De campagne



Tijdens de IPON-beurs en een on- en offline campagne brengt Smile de doelgroepen op de hoogte. De IPON-beurs is gericht op onderwijsinstellingen en vindt plaats in de Jaarbeurs in Hal 3 op 5 en 6 februari a.s. IPON staat bekend als informatie- en inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT-toepassingen en -diensten. Smile is met haar stand te vinden op het start-up plein en geeft iedere dag een kennissessie over haar IBP-tool voor het onderwijs. Meer informatie vind je via: https://ipon.nl/sessions/zonder-integrale-aanpak-is-privacy-informatiebeveiliging-een-russische-roulette/. Ook start er een FD/BNR-campagne op 3 februari lopend t/m 14 februari en een Adwords en LinkedIn campagne lopend vanaf 27 januari t/m 27 februari.