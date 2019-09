‘Klim naar het licht’ nog eenmaal verlengd, al 60.000 bezoekers

Meer dan 60.000 bezoekers hebben inmiddels de ‘Klim naar het licht’ gemaakt, de toren- en gewelventocht in de KoepelKathedraal van Haarlem. Dit bezoekersaantal overtreft alle verwachtingen en de belangstelling voor de rondleiding en beklimming van de kathedrale basiliek blijft aanhouden. Daarom heeft de organisatie besloten om ‘Klim naar het licht’ nog éénmaal te verlengen, tot en met zondag 27 oktober.



‘Klim naar het licht’ trekt veel bezoekers uit Haarlem die niet eerder in de KoepelKathedraal zijn geweest. Zij grijpen deze mogelijkheid aan om kennis te maken met het beeldbepalende gebouw en om ‘hun’ stad en de wijde omgeving van boven te bekijken vanaf de spectaculaire loopbrug die op bijna 60 meter hoogte tussen beide torens loopt. Daarnaast trekt ‘Klim naar het licht’ veel bezoekers van buiten Haarlem, waaronder de nodige buitenlandse toeristen.



Vanwege deze aanhoudende belangstelling wordt ‘Klim naar het licht’ nu nog eenmaal verlengd tot en met het einde van de herfstvakantie, zondag 27 oktober. Deze beslissing werd genomen in overleg met de vrijwilligers die de rondleidingen mogelijk maken. Tijdens de maandelijkse vrijwilligersborrel werd hen gevraagd of zij in konden stemmen met een verlenging, waarop een luid gejuich opsteeg.



De opbrengst van het evenement wordt gebruikt voor de verdere restauratie en instandhouding van de kathedraal. ‘Klim naar het licht’ kan zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. Toegangskaarten kunnen online besteld worden via www.klimnaarhetlicht.nl en kosten 8,50 euro voor volwassenen (10 euro aan de kassa), voor kinderen tot en met 12 jaar 4 euro en 1 euro voor kinderen tot 6 jaar. Online komt daar 1,50 administratiekosten bij per bestelling.