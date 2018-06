La Marquise is Beste Bed & Breakfast van Nederland 2018

20 juni 2018 - Bed & Breakfast La Marquise in het Noord-Brabantse Budel is woensdag uitgeroepen tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2018. Deze B&B blinkt uit door haar faciliteiten en waardering van bezoekers. B&B La Marquise mag zich een jaar lang de Beste Bed & Breakfast van Nederland noemen!



B&B La Marquise behaalde het afgelopen jaar een topscore in de categorie 5 Tulpen van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Binnen dit systeem worden B&B’s beoordeeld en ingedeeld op kwaliteit. La Marquise krijgt bovendien uitzonderlijk goede reviews op Bedandbreakfast.nl; dé B&B Specialist van Nederland.



B&B La Marquise beschikt over 5 designsuites en een stijlvolle loungeruimte. Uniek aan deze B&B is de zwemvijver met privéstrand. Gasten genieten hier van een luxe verblijf voorzien van ontbijt met overheerlijke streekproducten. Naar de maatstaven van het B&B-classificatiesysteem biedt deze accommodatie het allerhoogste kwaliteitsniveau. Gasten beoordelen deze B&B gemiddeld met een 9,6!



Winnaars per categorie



Voor alle categorieën binnen het Nederlandse Bed & Breakfast Classificatiesysteem zijn woensdag de Beste B&B’s van Nederland bekendgemaakt. Dit zijn:



5 Tulpen



1. La Marquise Chambres d’hôtes de Luxe in Budel (Noord-Brabant)



2. Villa Nieuwland in Den Oever (Noord-Holland)



3. Buitengoed Op De Knolle in Fochteloo (Friesland)



4 Tulpen



1. Bacán Bed & Breakfast in Den Haag (Zuid-Holland)



2. De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel)



3. Bed & Breakfast Tweede Deel in Bennekom (Gelderland)



3 Tulpen



1. Den Soeten Inval in Delden (Overijssel)



2. De Kruidenverwennerij in Roermond (Limburg)



3. B&B Groenland in Waarland (Noord-Holland)



2 Tulpen



1. Hotel California in Wichmond (Gelderland)



2. Flora’s op Boerskotten in De Lutte (Overijssel)



3. In de Lavinde in Millingen aan de Rijn (Gelderland)



1 Tulp



1. B&B Passage in Driebergen-Rijsenburg (Utrecht)



2. Huize Sonja in Hollum (Friesland)



3. Motorschip Elisabeth in Leeuwarden (Friesland)



Over Stichting Bed & Breakfast Nederland



Stichting Bed & Breakfast Nederland is uitvoerder van het Nederlandse Classificatiesysteem voor B&B’s. De Stichting maakt de kwaliteitsverschillen tussen B&B’s inzichtelijk door middel van 1 tot en met 5 Tulpen. Deelnemende accommodaties worden door een mystery guest beoordeeld aan de hand van objectieve normen. Ruim 500 B&B’s in Nederland zijn bij het Classificatiesysteem aangesloten.