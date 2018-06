Basisscholen Eindhoven en Den Haag winnen TechniekTrofee 2018

‘Van zelf stoepkrijt maken tot coderen en bruggen bouwen’



Woerden, 27 juni 2018 – Speciaal basisonderwijsschool De Reis van Brandaan uit Eindhoven en basisschool ’t Palet uit Den Haag zijn uitgeroepen tot winnaars van respectievelijk de TechniekTrofee en de Inspiratieprijs 2018. Zij ontvingen vanavond uit handen van juryvoorzitter Diederik Jekel en Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW, ieder een geldprijs van 2.500 euro. Om hiermee het wetenschap- en techniekonderwijs (W&T) verder te ontwikkelen.



Juryvoorzitter en wetenschapsjournalist Diederik Jekel is enthousiast over de twee winnaars: “Beide scholen laten een heel eigen geluid horen. Mooi om te zien hoe ze hun W&T-aanpak aansluiten op hun eigen visie en op hun leerlingen en leerkrachten. Daar komt bij dat ze dit met heel veel trots en enthousiasme uitdragen. Twee zeer terechte winnaars.”



Winnaar SBO De Reis van Brandaan: van stoepkrijt maken tot coderen en bruggen bouwen



Op speciaal basisonderwijsschool De Reis van Brandaan in Eindhoven doet iedereen mee met Wetenschap & Techniek. Vanuit een doordachte en planmatige aanpak ondersteunt de W&T-coördinator met een ‘talentgroep’ van leerkrachten het complete schoolteam. Hierdoor krijgen alle leerlingen op deze school W&T-onderwijs dat aansluit op hun niveau en interesses. De jury: “Van stoepkrijt maken door de jongste kinderen, via boten laten drijven en coderen in de middenbouw tot bruggen bouwen en filosoferen over de omvang van de ruimte in de bovenbouw. Een voorbeeldige school!”



Groter zelfvertrouwen door W&T-onderwijs



De jury werd geraakt door de manier waarop de leerlingen van de Reis van Brandaan zich ontwikkelen met behulp van eigentijdse, uitdagende en aansprekende W&T-lessen, in het bijzonder op sociaal-emotioneel gebied. “Leerlingen op de Brandaan hebben vaak te maken gehad met tegenslag en falen. W&T-onderwijs helpt de leerkrachten bij het leren loslaten van het zorgen voor de leerlingen en hun leerresultaten. Dit biedt leerlingen de gelegenheid met W&T hun eigen succeservaringen op te doen. De succesfactor is dat het grotere zelfvertrouwen het effect is van het W&T-onderwijs, bereikt door de andere houding van de leerkrachten. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak duurzaam en toekomstbestendig is en daarom een voorbeeld voor álle basisscholen in Nederland”, aldus de jury.



Lianne Bonte, techniekcoördinator SBO De Reis van Brandaan: “Wij zijn ontzettend trots op wat we de afgelopen drie jaar bereikt hebben en willen met ons idee ook graag andere scholen enthousiasmeren. We zien prachtige effecten: dat leerlingen weer leren durven, dat ze weer nieuwsgierig durven te zijn. Daardoor is het ook niet zo moeilijk om het hele team mee te krijgen, ieder in z’n eigen tempo.”



Winnaar basisschool ’t Palet: lekker concreet



Basisschool ’t Palet in Den Haag werd uitgeroepen tot de winnaar van het meest inspirerende idee voor Wetenschap & Techniek op de basisschool. ’t Palet, gelegen in de multiculturele Haagse Schilderswijk, wil de muren van het klaslokaal doorbreken. Om zo het leren niet te beperken tot klassikale lessen, maar dit uitbreiden naar een open leeromgeving waar leerlingen levensechte ervaringen opdoen. Gedurende 3 tot 6 weken staat een thema centraal, waarvoor kinderen hun eigen ideeën mogen indienen. Binnen het thema krijgen leerlingen workshops aangeboden waarop ze kunnen intekenen. De jury: “ ’t Palet vergroot hiermee de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces.”



’t Palet haalt de echte wereld naar binnen



Meest aansprekend aan het idee van ’t Palet vindt de jury de concreetheid ervan. In de op te zetten open leeromgevingen kunnen leerlingen in workshopvorm een veelheid aan technieken ontdekken: solderen, naaien, programmeren. Extra bijzonder is dat deze workshops ook door de leerlingen zelf – en dus aan elkaar – kunnen worden gegeven. “Het idee van ’t Palet gaat écht uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en daar wordt de jury warm van. De school haalt de echte wereld de naar binnen. In die potentie van een rijke leeromgeving schuilt de kracht van dit winnende idee,” aldus de jury.



Bastiaan Baeten, techniekcoördinator bij ‘t Palet: “We zijn kinderlijk blij met de prijs, maar vinden ook wel dat we hem hebben verdiend. We merken dat we op de goede weg zitten door de muren in de school echt weg te denken en de verbinding te zoeken. Tussen vakdocenten én leerlingen. Daarbij zien we prachtige dingen ontstaan. Leerlingen die helemaal opbloeien en écht aan de slag gaan met iets wat ze graag willen. De olievlek breidt zich steeds verder uit.”



W&T-onderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend



Dit jaar werd de 5e editie van de TechniekTrofee georganiseerd, een jaarlijks terugkerend initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de vaardigheden waar deze tijd van razendsnelle (technologische) vooruitgang om vraagt. Chris van Bokkum, directeur TechniekTalent.nu: “Het is belangrijk om kinderen al jong kennis te laten maken met W&T waarmee de kans groter is dat zij voor een technische richting kiezen. Techniek op de basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen aangeboden.”



Samenstelling jury 2018



De inzendingen werden dit jaar beoordeeld door een jury bestaande uit wetenschapsjournalist Diederik Jekel, Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs aan Windesheim Flevoland, Stella Meijboom, directeur van basisschool De Catamaran in Amsterdam – winnaar van de TechniekTrofee 2017 en twee bestuursleden van het Ir. W. Maas Geesteranus fonds, Pieter Maas Geesteranus en Elja Vels. Het juryrapport is via deze link te bekijken: http://bit.ly/TechniekTrofee2018



Over TechniekTalent.nu



TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. Zie ook: www.techniektalent.nu



Over Ir. W. Maas Geesteranus Fonds



Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds is opgericht ter nagedachtenis van Ir. W. Maas Geesteranus. Hij was directeur van Werkspoor en maakte zich hard voor jonge mensen die een technische opleiding volgden. Het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds draagt zijn gedachtegoed uit.