Gekko introduceert kunstmatige intelligentie in app om informatie automatisch uit te lezen

In de nieuwste versie van de Gekko Bonnen app introduceert Gekko kunstmatige intelligentie. Dit maakt het mogelijk dat informatie van de bon zonder tussenkomst van een persoon kan worden afgelezen en worden opgeslagen in de administratie. Dit soort “Optical Character Recognition” (OCR) functies waarmee teksten worden gelezen, zijn op zich niets nieuws. Maar de toepassing van kunstmatige intelligentie door Gekko maakt dat deze OCR functie een stuk slimmer, sneller en betrouwbaarder is dan bestaande oplossingen.



Chema Valle, CTO bij Gekko: ”Er heerst bij het ontwikkelteam van Gekko een groot gevoel van trots op deze nieuwe ontwikkeling. De kennis die hierbij is opgedaan door het ontwikkelteam maakt het mogelijk om naar de toekomst toe veel meer te ontwikkelen om ondernemers te helpen bij het voeren van de administratie.”



De kunstmatige intelligentie in de app is door Gekko zelf ontwikkeld en is een zelflerend algoritme. Het gebruikt hiervoor de collectieve input van de ruim 100.000 ondernemers op Gekko om de herkenning van bonnen met iedere nieuwe bon te verbeteren. Met iedere toevoeging van een individuele ondernemer wordt het gehele systeem slimmer en geeft betere resultaten aan alle ondernemers. Zo kan Gekko de kracht van het collectief inzetten om de administratie van een individuele ondernemer te verbeteren waardoor men minder tijd en geld kwijt is aan de administratie.



Julius Heyning, Growth & Strategy Director bij Gekko: “Gekko’s missie is om kleine ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijf. Deze introductie van kunstmatige intelligentie die de kracht van het collectief ter beschikking stelt aan de individuele ondernemer, sluit hier naadloos op aan. Dit is dan ook pas de eerste stap van het gebruik van kunstmatige intelligentie om de kleine ondernemer sneller en efficiënter te helpen bij het uitvoeren van de administratie.”



Achtergrondinformatie Gekko



Gekko (http://www.getgekko.com) is een snelgroeiende Nederlandse startup die een administratie platform voor kleine ondernemers in Nederland en Spanje ontwikkelt. Gekko biedt gratis en betaalde administratieve tools voor kleine ondernemers en biedt gebruiksvriendelijke functies voor facturering, bonnen scannen, km registratie, urenregistratie, zakelijke betaalverzoeken, offrering etc.



Vanuit kantoren in Amsterdam en Barcelona ontwikkelt Gekko diensten voor ruim 100.000 gebruikers.