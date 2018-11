SodaStream spoort aan tot gedragsverandering met nieuwe milieucampagne

Koor op plastic-afvalberg zingt ‘Now is the Time for Change’ onder leiding van Rod Steward als zeeschildpad



SodaStream, het bruiswatermerk dat wegwerpflessen overbodig maakt, onthult vandaag zijn nieuwste videocampagne over de wereldwijde schade veroorzaakt door plastic wegwerpflesjes. De video toont een zingende zeeschildpad die mensen oproept om verantwoordelijkheid te nemen en voortaan alleen maar te kiezen voor herbruikbare flessen. De video is een metafoor voor de groene heuvels en blauwe oceanen die in de loop der jaren zijn bezaaid met plastic afval. Bekijk de video: https://youtu.be/Tejd7ntLGeE



“Plastic is een pandemische dreiging geworden met nog onbekende impact op de gezondheid voor de mens, maar met verwoestende gevolgen voor het milieu en onze oceanen en het onderwaterleven. In deze campagne willen we zeedieren een stem geven en samen met hen mensen en bedrijven aanmoedigen over te schakelen van wegwerpplastic naar herbruikbare verpakkingen.”



Daniel Birnbaum, CEO SodaStream International



Onder leiding van Rod Steward als zeeschildpad, filmster Thor ‘The Mountain’ Bjornsson, en opkomend talent Sarah Catherine Hook, zingt een koor van mensen en zeedieren – verwond door stukken plastic – samen ‘Ocean of Change’, een lied geschreven door SodaStream speciaal voor deze campagne.



A tear of sorrow



Tears of hope



An ocean of regret



I never meant to hurt you so



It is not over yet







We can still make this right again



We can still save ourselves



Oceans are the springs of life



They’re crying S.O.S







Now it is the time for a change it’s in our hands



Now it is the time for a change it’s in our hands







Will piles of trash and poisoned seas be our legacy?



Our kids deserve much more than that



A world - pollution free







We can still make this right again



We can still save ourselves



Oceans are the springs of life



They’re crying S.O.S







Now it is the time for a change it’s in our hands



Now it is the time for a change it’s in our hands



“Ik heb een grote liefde voor de zee en de onderwaterwereld en ben blij mijn stem en steun aan deze campagne te kunnen geven. Als dit helpt om mensen bewust te maken en om eenvoudige veranderingen teweeg te brengen, zoals het overschakelen naar herbruikbare flessen, dan ben ik vereerd om mijn steentje bij te dragen!”



Rod Steward, stem zeeschildpad in de videoclip



De video is samen met de website www.fightplastic.com gelanceerd, waar SodaStream consumenten aanmoedigt stelling te nemen tégen wegwerpplastic.



“Terwijl één herbruikbare SodaStream-fles duizenden plastic wegwerpflessen kan besparen, moeten mensen meer dan alleen maar hun drinkgewoonte aanpassen. We zullen met z’n allen afstand moeten nemen van plastic voor eenmalig gebruik, zoals plastic rietjes, bekertjes, zakken en flessen. SodaStream hoopt dat deze campagne velen zal aanmoedigen om de verandering aan te gaan. Het ligt in onze handen.”



Daniel Birnbaum, CEO SodaStream International



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream-toestel maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en zijn plastic flessen overbodig. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere Bol.com, Blokker, Coolblue, Delhaize, MediaMarkt en BCC.