Tentoonstelling van ’s werelds grootste collectie big box PC games

Het Bonami SpelComputer Museum is verheugd te kunnen melden vanaf heden ’s werelds grootste collectie big box PC games tentoon te stellen. De indrukwekkende collectie is afkomstig van verzamelaar Anne Bras, bij gameliefhebbers beter bekend als de PC-King.



Anne Bras mocht eerder deze maand een bijzonder certificaat in ontvangst nemen van het Guinness World Records voor de ‘Largest collection of boxed PC games’. De prestigieuze collectie van 1.832 computerspellen kan per direct aanschouwen worden in het museum in Zwolle.



Het betreft een interactieve tentoonstelling. Bezoekers kunnen niet alleen kijken naar de rijk gedecoreerde gamedozen, een deel van de spellen zijn ook daadwerkelijk speelbaar voor het publiek.



Wat is een big box PC game?



Voor het jaar 2000 werden computerspellen standaard verkocht in ‘big boxes’. Grote kartonnen verpakkingen, bijna met het formaat van een A4-tje, dikwijls rijk gedecoreerd en voorzien van posters of andere leuke extra’s. Naderhand werden PC games op DVD uitgebracht om ruimte in de schappen te besparen. Tegenwoordig worden zelfs veel spellen digitaal aangeschaft.



Voor Anne gaat er echter niets boven een echte boxed PC game. De jarenlange ambitie om wereldrecord houder te worden heeft zich terugbetaald. In 2017 deed Anne een poging om record houder te worden van ’s werelds grootste collectie boxed PC games. Na de officiële telling van Guinness World Records in juni dat jaar zijn er twee lange jaren voorbij gegaan, maar sinds deze maand mag Anne Bras zich officieel ’s werelds grootste verzamelaar van big box PC games noemen.



John Groenewold, eigenaar van het Bonami SpelComputer Museum: “Wij zijn bijzonder trots om deze unieke verzameling aan onze bezoekers te mogen tonen. Het is een indrukwekkende collectie die in ons museum goed tot zijn recht komt. Als museum vinden wij het belangrijk dat onze bezoekers niet alleen kunnen kijken, maar ook kunnen ervaren, want ervaren is het leren voor de toekomst. Gelukkig dacht Anne hier precies hetzelfde over en dus hebben we het mogelijk gemaakt om een deel van de PC games vrij bespeelbaar op te stellen.”



Over Bonami SpelComputer Museum



Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle is Nederlands grootste museum op het gebied van spelcomputer en computers. In de 3.000 m2 grootte expositie ruimte kunnen bezoekers niet alleen kijken naar de apparaten, een groot deel van de consoles -nieuw én oud- staan vrij bespeelbaar opgesteld voor het publiek. Ook beschikt het museum over een indrukwekkende retro arcadehal, waar je naar hartenlust kunt spelen op één van de vele retro arcadekasten. Na het betalen van een entreekaartje is dit uiteraard gratis.



Het Bonami SpelComputer Museum is gevestigd aan de Ossenkamp 4 in Zwolle en is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 10:00 - 17:00. Kom je liever een keer langs in de avonduren? Op vrijdag- en zaterdagavond is het museum ook geopend van 18:00 - 22:00. Een entreekaartje kost €15 per persoon. Parkeren is gratis en mogelijk op eigen terrein.



Over Guinness World Records



Guinness World Records, voorheen bekend als Guinness Book of Records, geeft jaarlijks een boek uit met een collectie aan internationaal erkende records. De eerste editie werd uitgegeven in 1955. Tegenwoordig verschijnt er elk jaar een nieuwe druk met records van het afgelopen jaar. Behalve wereldrecords staan er in het Guinness World Records boek ook topprestaties en extremen vermeld. Het boek is verkrijgbaar in 28 talen, waaronder het Nederlands.



