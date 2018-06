Twynstra Gudde benoemt drie nieuwe partners

Per 1 juni 2018 heeft de de directie van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde drie nieuwe partners benoemd: Sjoerd Memelink, Pim Nijssen en Wicher Schönau.



Sjoerd Memelink helpt organisaties bij het vinden van een oplossing voor hun huisvestingsvragen. Hij ontwikkelt huisvestingsconcepten voor eindgebruikers van bestaande en nieuwe gebouwen.



Pim Nijssen helpt partijen beter samenwerken. Hij ondersteunt opdrachtgevers bij het bouwen, verbeteren en evalueren van samenwerkingsverbanden en traint professionals rondom samenwerkingsvaardigheden.



Wicher Schönau is specialist op het gebied van publieke bouwprojecten en maatschappelijk vastgoed. Hij stelt bij publieke opdrachtgevers met vastgoedplannen altijd de meerwaarde voor maatschappij en organisatieontwikkeling centraal.



Meer informatie over de nieuwe partners van Twynstra Gudde vindt u hier:



http://www.twynstragudde.nl/mensen/sjoerd-memelink



http://www.twynstragudde.nl/mensen/pim-nijssen



http://www.twynstragudde.nl/mensen/wicher-schonau



Twynstra Gudde is een Nederlands organisatieadviesbureau dat midden in de wereld staat. Wij doorgronden de vragen van de klant en dagen onszelf dagelijks uit om met de klant te komen tot vernieuwende en werkbare oplossingen. De adviseurs van Twynstra Gudde dragen hiermee bij aan een wereld waar mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.