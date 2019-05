Nederlands tweedehands kledingplatform plant boom per verkocht item

Kleding marktplaats United Wardrobe plant boom voor elk verkocht kledingstuk



Utrecht, 29 mei 2019 - United Wardrobe, een app waar vooral jonge dames kleding kopen en verkopen gaat op 30 mei een boom planten voor elk verkocht kledingstuk op het platform. De verwachting is om 10.000 bomen te gaan planten in Madagaskar.



De bomen worden geplant in samenwerking met Natuurhuisje.nl, een concept van Wageningse studenten. Antsanitia, de regio waar de bomen worden geplant, bevindt zich in het noorden van Madagaskar. Door middel van herbebossing wordt hier bijgedragen aan het herstellen en vergroenen van het landschap, waardoor flora en fauna die door grootschalige boskap bijna verloren dreigen te gaan, gered worden. Het project wordt uitgevoerd door Eden Reforestation Projects. Deze organisatie draagt ter plaatse zorg voor het planten van de bomen, dit gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.



United Wardrobe heeft als missie tweedehands kleding de norm maken. Het platform is in 2014 opgericht door drie Wageningse studenten die een verandering willen maken in de manier waarop jonge dames kleding consumeren. Inmiddels telt het platform 3,5 miljoen gebruikers en is het actief in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland. Het bedrijf verwacht in 2019 meer dan anderhalf miljoen kledingstukken te verhandelen via het platform. Deze kledingstukken hoeven dus niet nieuw geproduceerd te worden.