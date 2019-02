SLS Benelux overgenomen door Base Logistics Group

Base Logistics Group heeft SLS Benelux overgenomen. SLS, voluit Special Logistic Services BV, met vestigingen in Breda, Amsterdam en Schelle (België), is specialist in Field Service Logistics en richt zich met name op serviceorganisaties binnen de Benelux. Vanuit de vestigingen in Nederland en België ondersteunt SLS organisaties met een Field Service bij de uitvoering van tijdkritische distributie, opslag en retourlogistiek van onder andere service parts en supplies.



SLS is onderdeel van ESLA (European Service Logistics Association), een exclusief Europees samenwerkingsverband gericht op nachtdistributie en service-logistiek. De activiteiten en strategie van de logistiek dienstverlener uit Breda passen goed bij die van Base Logistics, dat met de aankoop haar positie op het gebied van Field Service in de Benelux versterkt. De overname geeft Base Logistics via samenwerkingsverband ESLA bovendien toegang tot een fijnmazig Europees Field Service-netwerk.



CEO Robin Voet van Base Logistics over de acquisitie: “Onze organisaties werken al een tijdje met elkaar samen en ik ben onder de indruk geraakt van de professionaliteit van het SLS-team. We hebben als organisaties een goede match.” Volgens Voet is de samenwerking tussen de twee bedrijven uitstekend. “Onze Service Parts Logistics-divisie is gespecialiseerd in logistieke oplossingen voor met name high-techbedrijven. De services die SLS biedt in de Benelux en waar Base Logistics gebruik van maakt, zijn een belangrijke toevoeging aan het complete dienstenpakket van de groep.”



Annabel Francissen, Managing Director van SLS Benelux, licht verder toe: “In onze samenwerking heb ik gemerkt dat Base Logistics en SLS veel overeenkomsten hebben. Dat zie je bijvoorbeeld terug op het gebied van bedrijfscultuur, maar vooral ook op het serviceniveau dat we onze klanten bieden. Zowel SLS als Base Logistics kenmerken zich door een hoge kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid. Dat we nu toetreden tot Base Logistics Group is wat mij betreft dan ook een logische stap.” Francissen ziet door de overname veel kansen voor SLS. Ze vervolgt: “Bij de keuze van een logistiek dienstverlener kijken bedrijven vaak naar omvang en diversiteit van een organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze potentiële groei door de verdere uitbreiding van het dienstenpakket een stuk groter is, nu we onderdeel zijn van Base Logistics Group.”



SLS is het tweede bedrijf dat wordt opgenomen in Base Logistics Group, nadat in 2017 HealthLink Europe al werd toegevoegd. Base Logistics Group beschikt inmiddels over ongeveer 65.000m2 aan opslagruimte in Memphis (Verenigde Staten), Den Bosch, Rosmalen, Waalwijk en Moerdijk waar tijdkritische goederen zoals spare parts worden opgeslagen. Inclusief de merken Base Logistics, HealthLink Europe en SLS Benelux heeft Base Logistics Group ruim 350 medewerkers en een jaarlijkse omzet van € 75 miljoen.



Investeringsfonds Waterland Private Equity Investment heeft eind 2016 Base Logistics opgenomen in zijn investeringsportefeuille, om daarmee Base Logistics uit te bouwen tot een internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van logistiek. In 2017 werd daartoe HealthLink Europe overgenomen. Daarmee is SLS Benelux de tweede organisatie die wordt toegevoegd in het kader van de buy-and-build-strategie van Base Logistics en Waterland. Waterland is actief in de sectoren Outsourcing, Vrije tijd & Luxe, Vergrijzing en Duurzaamheid. Waterland heeft in 2017 een nieuw fonds opgehaald waarmee in totaal voor € 2 miljard kan worden geïnvesteerd in groeiende ondernemingen met een overnamestrategie. Het bedrijf betrekt nieuw kapitaal van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland.