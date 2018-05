Educatheek.nl lanceert onderwijs expertise panel

Onderwijs expertise panel Educatheek



Educatheek.nl is één van de grootste online leermiddelenwinkels van Nederland en brengt de vraag naar en het aanbod van leermiddelen en lesmaterialen samen.



Via Educatheek.nl bestellen onderwijsinstellingen, leerkrachten, docenten en ouders leermiddelen en lesmaterialen. Er wordt door Educatheek.nl intensief samengewerkt met (bijna) alle leermiddelenproducenten van Nederland.



Educatheek.nl groeit. Om nu en in de toekomst aan de vraag van haar afnemers en partners te kunnen blijven voldoen heeft Educatheek.nl het Onderwijs expertise panel Educatheek gelanceerd.



Educatheek.nl is altijd op zoek naar de nieuwste trends op onderwijsgebied en naar het juiste assortiment dat aansluit bij de vraag vanuit het onderwijs. In het Onderwijs expertise panel zitten dan ook mensen met een achtergrond in het onderwijs. De panelleden adviseren Educatheek over de laatste trends en assortiment en geven hun visie over het onderwijs.



De panelleden ontvangen 1 keer per 2 maanden een korte digitale enquête. Daarnaast is er 1 of 2 keer per jaar een “live” bijeenkomst, centraal in Nederland (Utrecht). Tijdens deze bijeenkomst praten we over de “toekomst” van het onderwijs en de nieuwste trends.



Ook Onderwijs expertise panellid worden?



Er is nog ruimte voor een paar extra panelleden. Geïnteresseerden met een onderwijsachtergrond kunnen zich aanmelden via info@educatheek.nl onder vermelding van onderwijs expertise panel Educatheek.