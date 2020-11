Rapport over tien jaar na Uruzgan: "Onderschat impact van ontwikkelingssamenwerking niet"

Hoe gaat het nu in de Afghaanse provincie waar Nederland voor 187 miljoen euro aan opbouw- en ontwikkelingswerk heeft verricht? Tien jaar na het vertrek van de Nederlandse militairen uit Uruzgan, heeft hulporganisatie Cordaid de balans opgemaakt en een rapport uitgegeven.



De grondige evaluatie is uitgevoerd door The Liaison Office (TLO), een Afghaans onderzoeksbureau. TLO onderzocht de staat van het bestuur, dienstverlening, economie, ontwikkeling en veiligheid in Uruzgan en de politieke verschuiving die tien jaar na de terugtrekking van Nederland heeft plaatsgevonden.



Onveiligheid toegenomen



Over het geheel genomen is de veiligheidssituatie verslechterd in Uruzgan, waar de Afghaanse overheid de controle over een groot deel van de provincie aan de Taliban heeft moeten afstaan.



In de heerschappij van de Taliban hebben vrouwen en meisjes zeer beperkt de kans om zich te ontwikkelen en ook de economie krijgt het er zwaar te verduren, onder andere door de strenge controle van de Taliban over belangrijke toegangswegen, de aanhoudende gevechten en de grote droogte in het gebied.



Lichtpuntjes



Hoewel Uruzgan nog altijd voor grote uitdagingen staat, zijn er ook lichtpuntjes. Uit het rapport blijkt dat ondanks de slechte veiligheid, internationale spelers, waaronder Nederland, een blijvend resultaat hebben gehad in de provincie. De infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en de professionaliteit van de politie zijn er verbeterd, mede dankzij investeringen door de internationale gemeenschap.



Wat nu?



Het rapport benadrukt dat de impact van ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan niet mag worden onderschat. Een aantal initiatieven hebben geleid tot blijvende en positieve verandering, die ook onder het regime van de Taliban in de provincie standhoudt.



Toch is er behoefte aan voortdurende betrokkenheid en steun. Donoren en ngo's zullen in Uruzgan geduld moeten betrachten om de kiem van hun werk soms pas jaren later tot bloei te zien komen.



Lees het hele rapport op de website van Cordaid.