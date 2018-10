Publieke organisaties doen in een toenemende mate een beroep op design als een nieuwe en veelbelovende aanpak, maar hoe wordt de samenwerking tussen deze twee verschillende partijen succesvol? Het nieuwe boek Designing With and Within Public Organizations legt dit uit.



Veel hedendaagse maatschappelijke problemen zijn te complex geworden om met traditionele benaderingen op te lossen. Steeds vaker werken publieke organisaties daarom samen met designers aan oplossingen. De methodes, technieken en mentaliteit van designers is bijzonder beloftevol om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.



Er zijn al aansprekende resultaten op allerhande vlakken; in de ruimtelijke ordening, de zorg, het onderwijs, de agrarische sector, en op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Dit geeft reden voor optimisme, maar er is ook aanleiding voor kritische reflectie. Een goed idee alléén leidt doorgaans nog niet tot de gewenste verandering. Organisaties en systemen blijken taai, de benodigde besluitvorming en middelen blijven uit. Voorstellen van designers blijken politiek en maatschappelijk daardoor niet altijd haalbaar. Het erkennen van de enorme verschillen tussen beiden, ook in aanpak, is essentieel voor het succes van de impact.



In het boek Designing With and Within Public Organizations introduceert auteur André Schaminée de kunst van het context bouwen - het creëren en onderhouden van de juiste context binnen publieke organisaties voor een eerlijk, grondig en toch beheersbaar ontwerpproces. De auteur legt aan de hand van talrijke cases de fundamentele verschillen uit tussen hoe designers en publieke organisaties denken over veranderen, samenwerken en macht, en hoe deze verschillen kunnen worden overbrugd. Hiermee wordt duidelijk wat nodig is om een goed idee ook daadwerkelijk tot verandering te laten leiden.



Het eerste deel van het boek introduceert in duidelijke hoofdstukken verandermanagement, stakeholdermanagement, coalitievorming en macht vanuit een ontwerpperspectief. In het tweede deel van het boek legt de auteur uit hoe de nieuwe inzichten moeten worden toegepast om de juiste context te creëren en te behouden voor ontwerpen binnen publieke organisaties.



“Als een van zeer weinigen weet André Schaminée de brede kloof tussen design en organisaties te overbruggen.”



– Professor Kees Dorst –