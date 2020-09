Promotie: Hulp bij het oefenen van logica

Hoe herschrijft men de uitspraak “het is niet zo dat ik soep en pudding eet”? Logica helpt om de juiste redenering te bepalen. Josje Lodder, promovendus aan de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit, ontwikkelde een oefensysteem voor het vak logica. Dit oefensysteem en de werking van dit systeem in de praktijk staan centraal in haar proefschrift: ‘The design and use of tools for teaching logic’. Lodder verdedigt haar proefschrift (online) op vrijdag 11 september om 13.30 uur.



Ik eet geen soep of pudding



De uitspraak “het is niet zo dat ik soep en pudding eet" is te herschrijven in de gelijkwaardige uitspraak “ik eet geen soep of ik eet geen pudding". Een veel gemaakte fout is de herschrijving naar “ik eet geen soep en ik eet geen pudding". Hier is de student vergeten om het voegwoord 'en' uit de eerste uitspraak te vervangen door het voegwoord 'of'. Het oefensysteem dat Josje Lodder ontwikkelde voor haar promotieonderzoek herkent deze fout en genereert een boodschap om de student hier op te wijzen.



Onderwijs in logica



Logica kan men leren door vooral veel te oefenen. Opgaven voor het vak hebben twee bijzondere kenmerken: een oplossing bestaat uit verschillende stappen en er zijn veel verschillende manieren om een opgave op te lossen. Een oefensysteem moet dus naast het herkennen van fouten ook op de hoogte zijn van de verschillende oplossingen. Lodder ontwikkelde voor drie soorten opgaven een oefensysteem dat ook voorbeeldoplossingen geeft of door middel van een aanwijzing de student in de juiste richting stuurt. Ze probeerde de tool uit met studenten, de resultaten hiervan zijn veelbelovend.



Over Josje Lodder



Josje Lodder studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1987 is zij universitair docent aan de faculteit Bètawetenschappen bij de Open Universiteit, waar zij betrokken is bij de vakken wiskunde, logica en kunstmatige intelligentie.



Promotie Josje Lodder



Josje Lodder (Den Haag, 1956) verdedigt haar proefschrift getiteld ‘The design and use of tools for teaching logic’ op vrijdag 11 september om 13.30 uur bij de Open Universiteit te Heerlen. Promotor is prof. dr. J. T. Jeuring (Open Universiteit, Universiteit Utrecht), co-promotor is dr. B. J. Heeren (Open Universiteit). De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.