Van Galen wordt Projectenbedrijf binnen Van Dorp

Zoals bekend is Van Galen Klimaattechniek sinds 2017 onderdeel van Van Dorp. Het is tijd voor de volgende stap. Het projectenbedrijf van Van Galen Klimaattechniek heeft zich van grote meerwaarde getoond voor de Van Dorp organisatie. Van Dorp heeft haar focus op Technisch Beheer en klantspecifiek werk. Om de markt ook met grote projecten te faciliteren, wordt Van Galen het projectenbedrijf binnen Van Dorp. We starten vanuit Rotterdam in West-Nederland. De nieuwe entiteit heet vanaf heden:



Van Galen Projectenbedrijf B.V.



Het Projectenbedrijf concentreert zich op haar sterke punt: werktuigbouwkunde. Dit betekent dat het voor het elektrotechnische deel van de projecten samenwerkt met partners. Een belangrijk speerpunt blijft de zorgsector.



Directeur Klaas Noorlander en Operationeel Directeur Vincent de Gier zijn blij dat Van Galen Projectenbedrijf deze status heeft gekregen binnen de Van Dorp Groep. Zij verwachten dat het projectenbedrijf zich verder zal ontwikkelen naar meerdere vestigingen in Nederland.



Over Van Galen Projectenbedrijf B.V.



Van Galen Projectenbedrijf B.V. verzorgt het ontwerp, de engineering, realisatie en projectbegeleiding op het gebied van: verwarming, luchtbehandeling, koeltechniek, meet- en regeltechniek, sanitairtechniek en energieconcepten. Zij werkt ook nog steeds samen met diverse E-installateurs om een totaalpakket te kunnen aanbieden.