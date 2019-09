Wetenschappelijk onderzoek PostTraumatische Groei na burn-out

Onderzoek PostTraumatische Groei na burn-out: focus op krachten in plaats van klachten



Mensen kunnen sterker uit hun burn-out komen als hun krachten en talenten meer benadrukt worden. Dat stelt NOBCO Master Practitioner Coach Greet Vonk. Zij onderzocht PostTraumatische Groei (PTG) bij mensen die een burn-out hebben gehad. “Het beeld dat je na een burn-out altijd kwetsbaar blijft moet radicaal veranderen.”



Met haar onderzoek zoomt Greet Vonk in op de positieve gevolgen van een burn-out.Volgens Vonk is er momenteel nog te veel aandacht voor de negatieve kanten. “Ik wil niets afdoen aan het zware proces van een burn-out, maar het kan echt iets goeds opleveren. Je hoeft helemaal geen restklachten over te houden na een burn-out en je kunt wel degelijk op je vroegere niveau van functioneren uitkomen. Sterker nog: je kunt zelfs groeien, krachtiger en levenswijzer worden.”



Valkuilen



Belangrijk is dat de focus meer komt te liggen op iemands herstel en groei dan op iemands klachten, stelt Vonk. “Die focus geeft perspectief en kan helpen om sneller aan de slag te gaan. Door het proces - dat je tijdens je burn-out doormaakt – toe te staan, kan er emotionele groei ontstaan. Je leert je eigen talenten beter kennen en je leert je valkuilen beter te hanteren.” Het onderzoek onderbouwt wat Vonk zelf ook in haar eigen coachpraktijk ziet terugkomen.



Wetenschappelijk tijdschrift



Het fenomeen ‘PostTraumatische Groei’ is al tientallen jaren veelvuldig onderzocht, maar Vonk is de eerste onderzoeker die PTG bij een burn-out heeft onderzocht. Haar resultaten zijn, in samenwerking met Judith Semeijn, Joris van Ruysseveldt en Tinka van Vuuren (allen verbonden aan de Open Universiteit), recent gepresenteerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management.



Over de NOBCO



Greet Vonk is OU-alumnus en als coach aangesloten bij De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). De NOBCO is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij de NOBCO, omdat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen in hun professie als coach. De NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.