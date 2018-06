Megabatterij in Johan Cruijff ArenA in gebruik genomen

Vandaag is Europa’s grootste ‘second life’ megabatterij in een commercieel gebouw in gebruik genomen. Loco-burgemeester Udo Kock (wethouder financiën en economische zaken) verrichtte de officiële openingshandeling in de Johan Cruijff ArenA.



Dit unieke project waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van tweedehands batterijen van elektrische voertuigen, is het resultaat van de samenwerking tussen Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House en de Johan Cruijff ArenA ondersteund door het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) en Interreg.



Het opslagsysteem van 3 MegaWatt realiseert betrouwbare en efficiënte energievoorziening en -gebruik voor (en door) het stadion, haar bezoekers, buren en het Nederlandse energienet. Het systeem combineert Eaton inverters en het equivalent van 148 Nissan LEAF batterijen en laat zo zien hoe energieopslag een duurzamer energiesysteem mogelijk maakt. Daarnaast creëert het een circulaire economie voor batterijen van elektrische voertuigen.



“Dankzij de megabatterij is de ArenA verzekerd van een flinke hoeveelheid stroom, ook tijdens een stroomstoring. Het stadion zal haar eigen, duurzame energie slimmer kunnen gebruiken en de beschikbare opslagcapaciteit in de batterij verhandelen, als Amsterdam Energy ArenA BV. Daardoor draagt het stadion bij aan een stabiel Nederlands energienet. De Johan Cruijff ArenA is een van de duurzaamste stadions ter wereld en loopt voorop in slimme innovaties waaronder dit unieke opslagsysteem.”, aldus Henk van Raan, directeur innovatie van de Johan Cruijff ArenA.



Flexibele opslagcapaciteit



De batterij in de Johan Cruijff ArenA speelt een belangrijke rol in de balancering van vraag en aanbod van energie. Het energie opslagsysteem heeft een totaal vermogen van 3MW, genoeg om enkele duizenden huishoudens van stroom te voorzien. De batterij helpt met het ontlasten van het energienet door pieken die tijdens bijvoorbeeld concerten ontstaan, af te vlakken. Ook kan de energie uit de 4.200 zonnepanelen op het ArenA-dak optimaal worden gebruikt. De ArenA-batterij kan ook worden geladen op momenten dat er pieken op het net ontstaan en de ArenA batterij capaciteit over heeft.