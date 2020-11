Willie.nl biedt Live Shopping aan tijdens Singles Day

Erotiekshop Willie.nl haakt tijdens Singles Day in op de ‘Live Shopping’ trend die op dit moment in China zeer populair is. Deze manier van winkelen is daar goed voor een omzet van 150 miljard euro per jaar. Tijdens een live shopping event kan een grote groep deelnemers via een interactieve sessie alles te weten komen over bepaalde producten, waarna deze direct met een exclusieve, eenmalige korting kunnen worden aangeschaft.



Op 11 november om 20 uur zal Willie.nl het eerste live shopping event uitzenden via Instagram. Voor het event heeft Willie een samenwerking met Jamy Joy Sens, een bekende vlogger en journalist die regelmatig is te zien in het YouTube kanaal Pleasure Academy. Jamy Joy zal op interactieve wijze enkele populaire seksspeeltjes voor singles bespreken. Door het interactieve element worden de kijkers geïnspireerd hoe ze een bepaald product kunnen gebruiken en hoe een product werkt. Na afloop krijgen de deelnemers een exclusieve link waarmee de kijkers de mogelijkheid hebben om het product via Willie.nl te bestellen.



‘We hebben speciaal gekozen voor Singles Day om Live Shopping te introduceren. De singles behoren tot een doelgroep die makkelijk dit soort nieuwe concepten adopteert” geeft Jacqueline Albers van Willie.nl aan. Speciaal voor Singles Day zullen tijdens de live shopping enkele speeltjes worden besproken die met name vaak door singles worden gebruikt.



Wanneer het live shopping event aanslaat zal Willie.nl vaker zulke events organiseren. Daarnaast lanceert Willie.nl binnenkort een online versie van de traditionele homeparties op toyparty.nl



Start: Woensdag 11 november om 20:00 uur



Kanaal: https://www.instagram.com/willie.nl/



Presentatie: Jamy Joy



Duur: 20 min