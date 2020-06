Limburgs Museum biedt nieuwe manieren om museum te beleven

Het Limburgs Museum biedt jonge bezoekers in de zomermaanden nieuwe manieren om het museum te beleven. Een spannende speurtocht langs schatten uit de Maas bijvoorbeeld, en een sneltrein-cursus Hoe wordt de beste nieuwsfoto gemaakt? Het museum is gedurende de hele vakantie geopend, ook op maandagen.







De nieuwe museumbrede speurtocht Jaerke en de verloren Maasschatten leidt jonge bezoekers langs alle hoogtepunten uit de vaste collectie. Die hoogtepunten zijn sporen uit ons verleden die ons vertellen hoe we geworden zijn wie we zijn. De Maas verbindt al die sporen. Ze zijn in en rond de rivier gevonden, of ze verwijzen naar het leven aan de Maas. Want de rivier is al duizenden jaren een levensader. De eerste boerendorpjes, maar ook Romeinse nederzettingen en machtige middeleeuwse steden lagen niet voor niets aan de Maas. Met Jaerke de visser leren kinderen die geschiedenis kennen, terwijl ze puzzels kraken en Maasschatten zoeken.



Natuurlijk blijft ook de vertrouwde speurtocht Pieke de Museumvogel bestaan. Die leidt bezoekers door alle zalen van het Limburgs Museum. Op die manier maken ze als het ware een tijdreis van de prehistorie tot nu. Op elke zaal laat Pieke jonge bezoekers op hun eigen manier naar de geschiedenis kijken. Wie onderweg alle verstopte eieren van Pieke vindt, kan uiteindelijk het nest van Pieke ontdekken.



Deze zomer toont het Limburgs Museum de 200 beste nieuwsfoto’s van het afgelopen jaar. Het zijn de prijswinnaars van de jaarlijkse Zilveren Camera, de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalisten. Speciaal voor kinderen is er een kijkwijzer ontwikkeld. Die leert jonge bezoekers hoe ze een goede foto maken, en waarom sommige foto’s krachtiger zijn dan andere. Aan de kijkwijzer is ook een fotowedstrijd voor kinderen gekoppeld. De jury wordt voorgezeten door de Limburgse persfotograaf Marcel van Hoorn, die afgelopen jaar met zijn foto van wielrenner Mathieu van der Poel de prijs voor de beste sportfoto won.







Speurtochten en kijkwijzers zijn gratis beschikbaar voor iedereen met een entreebewijs met tijdslot. Het Limburgs Museum biedt zijn bezoekers een aangenaam én veilig verblijf. Een tijdslot dient daarom op voorhand online te worden gereserveerd via limburgsmuseum.nl/tickets.