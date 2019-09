ZZPérs in de bouw en detailhandel kloppen aan voor extra financiering

Een groot deel van zelfstandige ondernemers die een zakelijke lening aanvragen bevinden zich in de bouw of detailhandel. Samen zijn deze branches verantwoordelijk voor 4 op de 10 lening aanvragen. Bij 24% van de lening aanvragen gaat het om ZZP’ers in de bouw. In de groot- en detailhandel gaat het om 19,8%. De gegevens zijn gebaseerd op lening verzoeken in de eerste 6 maanden van 2019.



Dit blijkt uit onderzoek gedaan door BridgeFund, een financiële start up gericht op zelfstandige ondernemers en het MKB. In het onderzoek is gekeken naar het doel van de lening, de hoogte van het bedrag en de branche waarin de zelfstandige ondernemers actief zijn.



Daaruit blijkt dat het in de meeste gevallen om relatief kleine bedragen gaat van maximaal € 5.000. Populaire leningsdoelen zijn het inslaan van extra voorraad en de inkoop van machines en voertuigen. Iets minder dan de helft van de zelfstandige ondernemers vraagt krediet aan voor deze doelen.



Lenende zelfstandigen in de bouw en detailhandel niet onlogisch



Dat het voornamelijk ZZP’ers in de bouw en detailhandel zijn is niet heel onlogisch volgens Julian van de Steeg, CEO van BridgeFund. “Vooral startende ondernemers in de bouw hebben geld nodig om te investeren in machines, gereedschappen of een bedrijfswagen. Daarnaast zit de bouwsector al een aantal jaar in de lift en zijn er in deze branche heel veel zelfstandigen actief. In de detailhandel zien bedrijven voornamelijk kansen liggen door te profiteren van inkoopvoordeel bij grotere orders”.



Alle cijfers zijn terug te vinden in het volledige onderzoek.