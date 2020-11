Marketplace-E: veilig en gegarandeerd verkopen

Ritchie Bros. komt met een nieuwe service: gegarandeerd verkopen via Marketplace-E. Dankzij dit grootste internationale netwerk kan Ritchie Bros. garanderen dat ze tegen de hoogst haalbare marktconforme prijs binnen 28 dagen een koper vinden voor úw machine. Marketplace-E neemt ook alle rompslomp rondom het verkopen van machines uit handen. Marketplace-E is géén statische advertentiesite, en ook géén pur sang online veiling. Het biedt feitelijk het beste van deze twee werelden onder één innovatief en hybride platform met 1,8 miljoen potentiële kopers.



Volledig ontzorgen bij verkoop



Marketplace-E koppelt dit wereldwijde netwerk nu aan lokale service. Dit maakt het voor iedereen extreem laagdrempelig om machines te verkopen. Een team met gespecialiseerde verkoop- en marketingmedewerkers op de eigen vestiging in Moerdijk ontzorgt bedrijven die een machine willen verkopen volledig. Medewerkers inspecteren en fotograferen de machines bij de verkoper en zetten de machine vervolgens online op Marketplace-E. Wanneer potentiële kopers vragen hebben, dan beantwoorden zij die ook. Het is óók mogelijk om de te verkopen machines gratis te stallen op het Marketplace-E terrein in Moerdijk, dat geeft ondernemers direct ruimte op de werf en zo hebben zij geen omkijken meer naar het verkoopproces. Want in dat geval inspecteren en fotograferen de medewerkers de betreffende machine simpelweg op het eigen terrein in Moerdijk. Ook ontvangen zij eventuele bezoekers op deze locatie bij een bezichtiging. Zo kan de verkoper zich focussen op de eigen bedrijfsvoering, terwijl materieel zonder omkijken voor de maximale prijs de wereldmarkt op gaat. Ter afronding verzorgt Marketplace-E bij een verkoop ook de facturatie en de benodigde documenten, bijvoorbeeld bij export.



Wereldwijd koperspubliek, 100% verkoopgarantie



Het internationale koperspubliek is de kracht en resulteert in een optimale prijsvorming. Hierbij absoluut onderscheidend ten opzichte van een gemiddelde handelswebsite is het interne marketing- en verkoopteam van Marketplace-E. Zij gaan actief de markt op met úw machine en onderhandelen met internationale kopers vanuit ons wereldwijde netwerk. Marketplace-E heeft een wereldwijd slimme en krachtige marketingmachine om de juiste kopers te bereiken, waar ook ter wereld. Het verkoopkanaal is hybride. Veilen op een Ritchie Bros. veiling behoort ook tot de opties. Hierdoor kan het bedrijf garanderen dat een machine daadwerkelijk verkocht wordt: 100% verkoopgarantie. Geen enkel ander platform biedt deze zekerheid.