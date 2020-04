Sia Partners als enige met ‘live demo’ van werkende App

Afgelopen weekend hebben 7 bedrijven mee mogen doen met een door het ministerie van VWS sterk georganiseerd en geregisseerd Appathon. Sia Partners is vereerd dat het mee mocht doen en heeft zeer hard gewerkt om een werkende App te kunnen presenteren aan het eind van deze Appathon. Een werkende App maar ook het kunnen tonen van de broncode, waren harde vereisten van de organisatie. Beide heeft Sia Partners dus kunnen leveren met als enige de ‘live demo’, waarbij het bewijs dat het echt ‘live’ was nog werd geleverd toen het teamlead dat presenteerde tijdens zijn demo met eigen telefoon werd gebeld.



In 48 uur tijd hebben ze een App aangepast om te voldoen aan de wensen vanuit de verschillende panels. ‘Er dient nog veel gewerkt te worden om deze App genaamd de “Samen onder Controle App” geschikt te krijgen voor de Nederlandse markt, maar we hebben een goede basis’, aldus een woordvoerder van Sia. Sia Partners werkt ook in Frankrijk in een consortium aan de uitlevering van een soortgelijke App voor de Franse samenleving. Hieronder een korte beschrijving over de werking van de app.







De Samen Onder Controle App is een applicatie van Sia Partners om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen



De Samen Onder Controle App is een digitale oplossing voor de Nederlandse overheid, gezondheidsautoriteiten en samenleving om de uitbraak van de Covid-19 virus goed en efficiënt te monitoren. De Samen Onder Controle App is ontwikkeld met als doel mensen die risico kunnen lopen op infectie daarvan tijdig in kennis te stellen en daarmee de verspreiding van het virus beter onder controle te krijgen. De prioriteit is het gezond houden van de burgers en daarbij de samenleving weer op gang te brengen zodat de sociale én economische activiteit zich weer kan herstellen.



De Samen Onder Controle App combineert de basis functionaliteiten van reeds ontwikkelde applicaties wereldwijd



Bij het ontwerpen van de optimale applicatie is rekening gehouden met de beschikbare Covid-19 tools wereldwijd. Om tot de optimale applicatie te komen heeft Sia Partners zorgvuldig rekening gehouden met de eisen ten aanzien van privacy en veiligheid, adviezen van zorgspecialisten en toetsingen met eindgebruikers.



De applicatie werkt in hoofdlijnen als volgt:



-Bij het downloaden van de applicatie geeft de gebruiker toestemming vooraf;



-De applicatie traceert de keten van besmetting van de gebruiker zodra deze positief is getest op COVID-19 op een systematische en betrouwbare manier.



-Daarnaast levert de applicatie diverse rapportage functionaliteiten om de gebruiker inzicht te geven over risico gebieden (heatmap) en statistieken.





Sia Partners is een globale management consulting firma met een focus op technologische innovatie



Sia Partners is een internationaal management consultancybureau gericht op corporate en operationele strategie, met expertise in alle aspecten van de waardeketen en diens ondersteunende functies. Sia Partners ondersteunt organisaties bij het innoveren, ontwikkelen en transformeren van de digitale bedrijfsvoering en het verbeteren van de prestaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.



De organisatie is met 1.800 consultants actief in 15 landen waaronder ook Nederland. Dankzij haar wereldwijde aanwezigheid en expertise in meer dan 10 industriesectoren, met diverse functionele expertise kan het bedrijf klanten wereldwijd begeleiden. Als pionier op het gebied van Consulting 4.0 ontwikkelt Sia Partners consulting bots en integreert AI (“Artificial Intelligence”) in haar oplossingen.



Voor meer info kunt u een email sturen naar onderstaande contacten of de website bezoeken op https://sia-partners.com/