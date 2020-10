Sterke groei van wereldwijde investeringen in goud in derde kwartaal 2020 –



terwijl consumenten last hebben van de coronacrisis



De totale wereldwijde vraag naar goud daalde met 19% (YOY/year-over-year) tot 892 ton in het derde kwartaal, vooral vanwege de impact van de coronocrisis op consumenten. Dit was het laagste kwartaaltotaal sinds het derde kwartaal van 2009. De totale vraag dit jaar bedroeg 2.972,1 ton (YTD/year-to-date) en volgens het laatste Gold Demand Trends rapport van de World Gold Council was dit 10% lager dan in dezelfde periode in 2019.



Terwijl de totale vraag naar goud dit jaar daalde, groeide de investeringen in het derde kwartaal aanzienlijk - met 21% (YOY/year-over-year). Beleggers kochten wereldwijd zo’n 222.1 ton aan goudbaren en munten en nog eens 272.5 ton via door goud gedekte beursfondsen (goud-ETF's). Vergeleken met vorig jaar is het totaal van posities aan goud-ETF’s gestegen - naar een record van 1.003,3 ton.



De combinatie van aanhoudende beperkingen op het gebied van ‘social distancing’ in veel markten, economische krimp en een recordhoge goudprijs in veel valuta's, bleek echter te veel voor veel kopers van juwelen. Daardoor daalde de vraag naar juwelen dit jaar met zo’n 29% (YOY/year-over-year). Dit is ongeveer 333 ton ten opzichte van een al relatief beperkt derde kwartaal in 2019.



Een toename van 272,5 ton in het derde kwartaal brachten de wereldwijde posities van goud-ETF's naar een nieuw record van 3.880 ton. Hoewel in het eerste halfjaar van 2020 het tempo enigszins afnam, toont de aanhoudende toename in het derde kwartaal de blijvende motivatie van beleggers in goud-ETF’s om hun posities te versterken.



De goudprijs in dollars steeg begin augustus 2020 naar een recordhoogte van US $ 2.067,15 per ounce (28 gram). Dit werd gevolgd door een terugval waarbij de koers bij de sluiting van het kwartaal sloot rond US $ 1.900/ounce. Recordprijzen waren er ook in verschillende andere valuta's, waaronder de roepie, de yuan, de euro en het Britse pond.



In het derde kwartaal van 2020 stegen de beleggingen in baren en munten tot 222,1 ton, wat een stijging is van 49% (YOY/year-over-year). De meeste belangrijke retail beleggingsmarkten kenden ook een sterke groei. De grootste volumestijgingen waren te zien in de westerse markten, China en Turkije, en in Thailand bleven de verkopen aanzienlijk.



De coronacrisis had meer impact op de sieradensector, mede veroorzaakt door de hoge prijs van goud: de vraag in het derde kwartaal van 2020 daalde met 29% ten opzichte van vorig jaar tot 333 ton (YOY/year-over-year). Alhoewel er sprake is van een wereldwijd trend, waren China en India verantwoordelijk voor de grootste volumedalingen.







Centrale banken realiseerden in het derde kwartaal van 2020 een bescheiden netto-omzet van 12 ton goud. Het was het eerste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2010, dat er sprake was van netto verkoop. Dit was voornamelijk het gevolg van de verkopen door twee banken. Het kopen van goud gaat in een gematigd tempo door en is gedreven door de behoefte aan diversificatie en zekerheid ten aanzien van de negatieve renteontwikkelingen.



Mevrouw Louise Street, Market Intelligence Manager bij de World Gold Council: “De impact van de coronacrisis is nog steeds voelbaar op de wereldwijde goudmarkt . De combinatie van aanhoudende sociale beperkingen op veel markten, de economische invloed van lockdowns en recordhoge goudprijzen in veel valuta's bleken echter te veel voor een groot deel van de kopers van juwelen. We denken dat deze trend zich in de nabije toekomst zal voortzetten.’’







‘’Als we echter naar de beleggingen kijken, zagen we in het derde kwartaal van 2020 een verdere record toename van de door goud gedekte ETF's, waardoor de totale wereldwijde investeringen naar een recordhoogte steeg. Het is bemoedigend om te zien dat goud voor particuliere beleggers als een veilige haven wordt gezien, aangezien zij zoeken naar stabiliteit in volatiele markten.”







Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het laatste Gold Demand Trends rapport voor het derde kwartaal van 2020:







· De totale vraag naar goud daalde in het derde kwartaal van 2020 met 19% in vergelijking met vorig jaar tot 892 ton (YOY/year-over-year)



· De ETF-instroom van beleggers wereldwijd voegde 272,5 ton toe aan hun posities, waardoor de totale wereldwijde posities toenamen tot een record van 3.880 ton



· De vraag naar staven en munten steeg aanzienlijk - met 49% ten opzichte van vorig jaar tot 222,1 ton (YOY/year-over-year)



· De wereldwijde vraag naar juwelen verbeterde ten opzichte van een record dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020, maar daalde vooralsnog met 29% tot 333 ton (YOY/year-over-year)



· Centrale banken waren netto verkopers van 12 ton, het eerste kwartaal van netto verkopen sinds 2010



· De vraag in de technologiesector daalde met 6% ten opzichte van vorig jaar naar 76,7 ton



· De totale vraag daalde met 3% in vergelijking met vorig jaar



Het Gold Demand Trends Q3 2020 rapport, dat uitgebreide gegevens van Metals Focus (een adviesbureau op het gebied van metalen) bevat, kan worden bekeken via http://www.gold.org/research/gold-demand-trends.







