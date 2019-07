Inzicht in effect tegelijk gebruik medicijnen en voedingssupplementen

Gebruikers van medicijnen moeten alert zijn op mogelijke vitamine- en mineralentekorten die kunnen ontstaan door langdurig medicijngebruik. Magnesium-, vitamine B12-, kalium-, calcium- en foliumzuurtekorten komen voor. Omgekeerd kan de werking van een medicijn door een (kruiden)supplement veranderen. Sint-janskruid vermindert onder meer de werking van veel medicijnen. Het gebruik van voedingssupplementen bij bepaalde medicijnen verdient meer aandacht. NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen heeft in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) informatie opgesteld en start vandaag met het attenderen van medicijngebruikers op bepaalde (wissel)werkingen.



In de folder ‘Medicijnen en voedingssupplementen. Tegelijk gebruiken?’ zien medicijngebruikers bij welke veel gebruikte medicijnen ze alert moeten zijn op een tekort aan vitaminen of mineralen. En ze lezen wanneer het combineren met supplementen beter kan worden vermeden. Vijf medicijnen die langere tijd worden genomen – tegen maagzuur, metformine, plastablet hydrochloorthiazide, prednison of prednisolon en de anticonceptiepil – kunnen vitamine- en/of mineralentekorten veroorzaken. Welke tekorten kunnen optreden, hoe ze kunnen worden herkend en wat met klachten kan worden gedaan staat omschreven. Antistollingsmiddelen, immunosuppressiva, slaapmiddelen of antidepressiva – gaan niet goed samen met bepaalde (kruiden)supplementen. Per medicijn staat vermeld waar het precies om gaat, waarom dat zo is en wat kan worden gedaan. Sint-janskruid heeft een interactie met veel medicijnen.



Veel mensen gebruiken medicijnen en supplementen die elkaar beïnvloeden



De kennis over het tegelijk gebruiken van medicijnen en supplementen laat vaak te wensen over. Een maagzuurremmer is bijvoorbeeld een medicijn dat door huisartsen veel wordt voorgeschreven. Wat niet iedereen weet is dat als protonpompremmers, zoals omeprazol of pantoprazol, maanden of jaren worden gebruikt, er een vitamine B12 en/of magnesiumtekort kan ontstaan. Dit komt doordat het lichaam deze voedingsstoffen dan minder goed kan opnemen door het medicijn tegen maagzuur.



‘Tekorten treden vaak sluipend op en zijn soms lastig te herkennen’



Saskia Geurts, directeur van NPN pleit voor meer bewustwording: "Het gaat niet alleen om maagzuurremmers, maar om een groot aantal bijwerkingen bij tal van medicijnen. Gebruikers van de pil, plaspillen, diabetesmedicijnen, maagzuur- en ontstekingsremmers moeten bewust worden dat vitamine- en mineralentekorten kunnen ontstaan. Deze tekorten treden vaak sluipend op en zijn soms lastig te herkennen. Daarnaast willen we medicijngebruikers alert maken op de soms ongewenste effecten van voedingssupplementen, bij gelijktijdig gebruik van medicijnen. Tryptofaan gaat bijvoorbeeld niet goed samen met slaapmiddelen of antidepressiva. Gebruikers van medicijnen moeten weten dat bijwerkingen kunnen optreden of dat zelfs de werking van een medicijn, zoals de anticonceptiepil, kan verminderen door gebruik van Sint-janskruid."



Contact opnemen met huisarts of apotheker



Vorig jaar zijn huisartsen, apothekers en zorgprofessionals met factsheets al op de hoogte gesteld: "We hopen dat medicijngebruikers de informatie ter harte nemen en bijwerkingen gaan signaleren en oplossen met hulp van arts of apotheker. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor onze gezondheid. Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken, zodat ze de voedingssupplementen en medicijnen op de juiste manier kunnen blijven gebruiken", besluit Geurts.



De brochure is online te downloaden: https://www.medicijngebruik.nl/patient/brochure/3925/medicijnen-en-voedingssupplementen. Voor meer informatie: www.supplementinfo.nl.



Over NPN



NPN is de branchevereniging voor voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten en probiotica. NPN vertegenwoordigt bedrijven door de hele keten, van grondstofleverancier tot distributeur. De vereniging, waar ruim 100 bedrijven bij zijn aangesloten, bestaat dit jaar 35 jaar. Het NPN Bureau is, onder leiding van directeur Saskia Geurts, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.



Over IVM



Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel de kwaliteit van het medicijngebruik in Nederland te bevorderen. Het IVM werkt o.a. in opdracht van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties. Ongeveer veertig medewerkers houden zich bezig met advies en ondersteuning aan artsen en apothekers (FTO-groepen), publieks- en patiëntenvoorlichting, projectmanagement en nascholingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de adviseurs van het IVM werken vanuit het hele land aan landelijke en regionale projecten.