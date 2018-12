Kamera Express neemt Foto Konijnenberg over

Utrecht (NL), 7 December 2018 – Kamera Express, de leidende retailer in foto- en videoapparatuur in de Benelux, heeft Foto Konijnenberg, een internationaal georiënteerde omni-channel branchegenoot, overgenomen.



Kamera Express, sinds maart 2018 de platform investering van Vendis Capital in deze markt, is al meer dan 20 jaar dé foto-en videospecialist van Nederland en België. Via eigen webshops en 18 winkels biedt Kamera Express de consument een winnende combinatie van het breedste assortiment, de beste dienstverlening tegen de laagste prijzen.



Met het samengaan van Kamera Express en Foto Konijnenberg ontstaat een combinatie met 21 fysieke winkels in 3 verschillende landen (Nederland, België en Duitsland) en webshops in 10 verschillende landen (allen EU). Harold Konijnenberg, de algemeen directeur van Foto Konijnenberg, zal als onderdeel van de transactie toetreden tot de directie van Kamera Express met als focus Strategie en Integratie. Harold Konijnenberg, algemeen directeur van Foto Konijnenberg: “Foto Konijnenberg biedt deskundig advies, uitstekende service en een uitgebreid assortiment. De medewerkers van Foto Konijnenberg hebben allen een passie voor foto- en videografie. Dit is een perfecte match met de kernwaarden van Kamera Express, waardoor deze aansluiting een logische volgende stap is in onze ontwikkeling.”



Ben Cornelisse, CEO van Kamera Express: “Groei is onlosmakelijk verbonden met Kamera Express. In 2018 hebben we verdere stappen gezet in onze internationale expansie met de opening van een 2e winkel in België (Gent). Met de overname van Foto Konijnenberg komen daar nu 3 nieuwe winkels in 3 verschillende landen bij. Samen met de webshops van Foto Konijnenberg in 10 Europese landen, vormt dit een solide basis voor verdere internationale groei. Deze overname past daarmee perfect in onze strategie om organisch en middels acquisities de leidende Europese omni-channel speler te bouwen.”



Over Kamera Express (kamera-express.nl)



Kamera Express, gevestigd in Capelle aan den IJssel (Nederland), is een omni-channel retailer van foto-en videoapparatuur met webshops en 18 fysieke winkels in Nederland en België.



Over Foto Konijnenberg (fotokonijnenberg.nl)



Foto Konijnenberg, gevestigd in Den Ham (Nederland), is een omni-channel retailer van foto- en videoapparatuur, met 3 fysieke winkels in Nederland, België en Duitsland. Online is het bedrijf actief in tien Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Italië en Polen).



Over Vendis Capital (vendiscapital.com)



Vendis Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich volledig toespitst op de Europese consumentenmarkt. In partnership met ervaren ondernemers en managers richt Vendis zich op kleine en middelgrote ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor waarde-creërende groei of transformatie (‘building brands together’). Vendis is meerderheidsaandeelhouder in Kamera Express, waarmee het door middel van organische groei in combinatie met een buy-and-build strategie de Europese marktleider in de markt voor foto- en videoapparatuur bouwt.