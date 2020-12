Fillers Maastricht, een schoonheidsbehandeling op maat

Als de jaren gaan tellen, wordt ons wensenlijstje uitgebreider. Bent u klaar met de kleine lijntjes op uw bovenlip of wilt u graag wat vollere lippen? Of zijn uw wangen gaan zakken en wilt u wat extra volume in uw gezicht? Fillers Maastricht zorgt voor een veilige oplossing voor het opvullen van lijntjes rond de mond of ogen, de wangen die zijn ingevallen of voor het verstrakken van de kin- en kaaklijn. Fillers Maastricht helpt de jeugdige vorm van het gezicht te herstellen, vermindert rimpels en geeft herstel van volume. Hiermee behoudt u uw eigen persoonlijkheid maar met een frissere uitstraling.



Wat zijn fillers precies?



Fillers zijn bedoeld om nieuw volume te geven en om rimpels te verzachten. Door het injecteren ervan komt de huid plaatselijk meer op spanning te staan. Dit vermindert en verzacht rimpels en geeft volumeherstel. U behoudt uw eigen uitstraling, maar dan net wat frisser. Het gezicht krijgt natuurlijke contouren en oogt gladder. Fillers Maastricht zorgt voor herstel van volume op plekken waar dit als gevolg van de ouder wordende huis verdwenen is. Ingevallen wangen, omlaag hangende mondhoeken en een verslapte kaaklijn krijgen op deze manier weer meer volume.



Het verschil tussen botox en fillers



Fillers en botox wordt nog wel eens door elkaar gehaald, veel mensen denken dat het hetzelfde is. Maar dat is niet het geval. Botox, ook wel botulinetoxine genoemd, verslapt als het ware de spiertjes waar het ingespoten wordt. Botox wordt dan ook veelal gebruikt voor het wegwerken van bijvoorbeeld frons- of lachrimpels. Fillers - het woord zegt het eigenlijk al - is een ‘opvuller’ en doet niets anders dan verslapte huid verstevigen. Bij fillers Maastricht zorgen ze ervoor dat dus de plekken worden ingespoten waar meer volume nodig is, zoals in de lippen en jukbeenderen.



Het resultaat van fillers



Het beoogde resultaat van fillers is voor iedereen anders. De één wil vollere lippen terwijl een ander graag de jukbeenderen wil accentueren. Hoge en zichtbare jukbeenderen zijn bij veel vrouwen een gewild schoonheidsfenomeen. Gelukkig is de behandeling met fillers relatief eenvoudig en pijnloos. Bij fillers Maastricht doen ze hun uiterste best om deze pijnloos te plaatsen. En het leuke is dat u vrij snel het effect kunt zien. Na 72 uur zijn de fillers volledig ingewerkt en kunt u het optimale resultaat van de behandeling al zien. Hierna blijft de gel van de filler gemiddeld drie tot zes maanden werkzaam.



Na de behandeling



Na een filler-behandeling is het wel aan te raden dat u de eerste week zo min mogelijk in de zon komt. Hierdoor verliest de gel zijn werkzaamheid sneller. Een groot voordeel is dat fillers hyaluronzuur, een lichaamseigen stof, bevatten. Dit betekent dat de filler niet gaat irriteren, omdat uw lichaam dit niet als een vreemde stof ziet. Fillers kunnen zelfs goed zijn voor uw huid aangezien er stoffen inzitten die de collageenproductie stimuleren. Op deze manier krijgt u niet alleen meer elastine; u behoudt het ook langer. Bij Fillers Maastricht zorgen ze voor een behandeling op maat.



Wilt u er meer over weten of bent u benieuwd naar hoe een behandeling in zijn werk gaat? Neem dan vrijblijvend contact op en ze vertellen er u graag meer over.