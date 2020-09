Vijftien Nederlandse organisaties in top 125 Best Workplaces van Europa

Nederland loopt voorop in het betrekken van medewerkers bij beslissingen over hun werk en werkomgeving, transparante communicatie en ontbreken van voortrekgedrag



10 september, Amsterdam - Eerder vandaag maakte Great Place To Work voor het achttiende jaar op rij de top 125 Best Workplaces van Europa bekend. Het afgelopen jaar zijn 3.000 organisaties uit 19 Europese landen, samen goed voor 1,5 miljoen werknemers, nationaal erkend als een Best Workplace. Slechts 125 organisaties uit deze groep vormen uiteindelijk de Europese top, waartoe dit jaar een recordaantal Nederlandse organisaties of een tak van Nederlandse multinationals (vijftien) behoren.



De jaarlijkse ranking is gebaseerd op een medewerkersonderzoek (Trust Index) én een evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). Van de negentien Europese landen is het Verenigd Koninkrijk het sterkst vertegenwoordigd (30). In juni 2020 zijn in Nederland de Best Workplaces bekendgemaakt. Vijftien organisaties behoren nu tot de beste van Europa:



Opvallende Nederlandse resultaten



· Coöperatie DELA staat wederom in de Top 5 in de categorie Large (meer dan 500 medewerkers).



· LCG, Werkmandejong (nieuw) en ICM opleidingen & trainingen behoren tot de Top 50 Medium Workplaces (50 tot 500 medewerkers)



· Viisi stijgt van plek 13 naar plek 4 in de Top 20 Small Workplaces (20 tot 50 medewerkers) en Republiq staat voor de eerste keer in deze ranglijst.



Top 25 Best Multinationals



#1 Salesforce



#2 Cisco



#3 Hilton



#4 Mars



#5 AbbVie



#6 Adecco



#11 SAS



#12 Mundipharma



#14 Hilti



Nederlandse inbreng Top 30 Best Large Workplaces (500 of meer medewerkers)



#4 coöperatie DELA



Nederlandse inbreng Top 50 Best Medium Workplaces (50 tot 500 medewerkers)



#7 LCG



#37 Werkmandejong



#39 ICM opleidingen & trainingen



Nederlandse inbreng Top 20 Best Small Workplaces (20 tot 50 medewerkers)



#4 Viisi



#17 Republiq



Hierop maken de zes nationale Nederlandse werkgever het verschil



De zes nationale Nederlandse Best Workplaces onderscheiden zich op drie thema's van de rest van de top 125 Best Workplaces in Europa:



· Managers vertonen geen voortrekgedrag (Nederland: 93% versus Europa: 83%)



· Medewerkers worden betrokken bij beslissingen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving (Nederland: 94% versus Europa 85%)



· Medewerkers kunnen managers iedere vraag stellen en daar een eerlijk antwoord op krijgen (Nederland: 96% versus Europa: 88%)



Over Great Place To Work (in Europa)



Great Place To Work werkt vanuit de overtuiging dat een hoge mate van vertrouwen het belangrijkste concurrentievoordeel is voor organisaties. Het is niet te kopiëren en heeft een directe link met het verbeteren van bedrijfsresultaten (omzet, retentie, ambassadeurschap en innovatie). Al meer dan 35 jaar werkt deze organisatie wereldwijd (nu zestig landen), en sinds 2003 in Europa, vanuit deze visie.



De Europese lijst van Best Workplaces kent haar oorsprong als een initiatief van de Europese Commissie in 2003. De EC wilde gaan focussen op het verbeteren van de werkomstandigheden in Europa. Great Place To Work heeft deze missie opgepakt en werkt sindsdien aan het vergroten van vertrouwen binnen organisaties. Alle type organisaties kunnen, vanaf twintig medewerkers, meedoen aan de nationale lijsten en de Europese lijst. Dit jaar wordt de lijst bekendgemaakt in samenwerking met The Economist.



Great Place To Work werkt vanuit twee perspectieven: vanuit de medewerkers én vanuit het (HR-)leiderschap. Deze combinatie vormt de basis voor de lijst van Best Workplaces. Daarnaast begeleidt de organisatie werkgevers naar een meer mensgerichte organisatie door middel van advies, training en workshops. Op basis van de jarenlange ervaring heeft Great Place To Work een grote en internationale database met (trend)gegevens over goed werkgeverschap en talloze Best Practices voor een succesvolle organisatiecultuur over topics als onboarding, communicatie en beloning.