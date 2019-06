LabGuard: zoeken naar oorzaak afwijkende labuitslag verleden tijd

ROTTERDAM – Een huisarts heeft een afwijkende labuitslag gevonden bij een patiënt. Hij zoekt naar verklaringen voor deze afwijking. Dit is soms een flinke speurtocht, waar NHGDoc nu de oplossing voor heeft: LabGuard. Deze nieuwe tool signaleert en adviseert een huisarts binnen één klik, indien er een afwijkende labuitslag is gevonden. Dat bespaart veel zoekwerk en dus veel tijd.



Maarten Boer, gepensioneerd huisarts en creatief brein achter LabGuard, vertelt hoe het programma werkt: “LabGuard is software die in het patiëntdossier op zoek gaat naar mogelijke oorzaken die de uitslag kunnen verklaren. Dat kunnen bepaalde ziektebeelden zijn, maar ook bijwerkingen van geneesmiddelen die de patiënt gebruikt. Daarnaast gaat LabGuard op zoek naar symptomen die bij de afwijkende labuitslag passen. Maar de arts krijgt ook handvatten aangereikt voor het verdere beleid. Denk hierbij aan over welk aanvullend onderzoek verricht kan worden om de oorzaak te vinden of bevestigen welke aanpassingen hij kan maken in de medicatie als het gaat om een mogelijke bijwerking.”



Bijwerking geneesmiddelen niet altijd herkend

Ongeveer 10% van alle acute ziekenhuisopnamen van patiënten boven de 65 jaar zijn geneesmiddelgerelateerd[1]. Een deel van deze ziekenhuisopnamen is te wijten aan bijwerkingen van geneesmiddelen. Eén van de redenen is dat bijwerkingen niet altijd worden herkend door artsen. “Dat kan anders”, dacht Maarten Boer. Hij vervolgt: “Dankzij LabGuard ontvangt de arts nu proactief een melding over een mogelijke bijwerking. Aangezien elektrolytstoornissen een belangrijk aandeel hebben in de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen zijn we hiermee begonnen. Later gaan we dit uitbreiden met andere onderwerpen zoals anemie en leverfunctiestoornissen”.



Slimme inzet van ICT in de zorg voorkomt onnodige diagnostiek

Het is niet altijd direct duidelijk wat de oorzaak is van een afwijkende labuitslag. Het medisch dossier van een patiënt bevat soms gegevens van tot wel 50 jaar terug, die de arts niet allemaal op zijn netvlies heeft. “De slimme algoritmes van LabGuard analyseren daarentegen al deze data razendsnel en gaan na of er verbanden zijn tussen de afwijkende labuitslag en andere zaken in het medisch dossier. Het sneller vinden van de oorzaak kan vervelende gevolgen, zoals onnodige diagnostiek maar ook een eventuele ziekenhuisopname, helpen voorkomen.”, aldus Maarten Boer.



Eric Grosfeld, managing director van ExpertDoc vult aan: “Dit is een nieuwe stap in de goede richting voor de inzet van slimme ICT in de zorg. LabGuard is namelijk ook inzetbaar in ziekenhuizen. We zijn hiervoor al in gesprek met verschillende ziekenhuizen.”



Tijdsbesparing

Het tonen van een lijst met alle mogelijke oorzaken, adviezen voor het aanvullend onderzoek en suggesties voor alternatieve medicatie bespaart de arts veel tijd. Maarten Boer: “Normaal raadpleegt een arts veel verschillende medische kennisbanken om alle informatie bij elkaar te zoeken. LabGuard verzamelt alles voor me op één plek en loopt ook nog het EPD [Elektronisch Patiënten Dossier] na. Ik zie LabGuard dan ook als een digitale collega; het steuntje in de rug die in alle hectiek van de dag houvast kan bieden voor huisartsen”.



Meer informatie over LabGuard & video: https://www.nhgdoc.nl/over-nhgdoc/functionaliteite...



[1] Sturkenboom MCJM, et al. Follow-up Study on Medication Safety [in Dutch]. IPCI Erasmus MC Rotterdam, 2017