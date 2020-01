ICT detacheringsbureaus Borg Projecten en OSC bundelen krachten

De ICT detacherings- en consultancybureaus Borg Projecten uit Hardinxveld Giessendam en OSC uit Amsterdam zijn per 1 januari 2020 een strategische samenwerking aangegaan. De bedrijven worden zusterbedrijven waarbij er een overkoepelende directie komt, maar ze wel allebei hun eigen identiteit behouden.



“Binnen de detacheringsmarkt is er veel concurrentie en dan is een samenwerking als deze iets wat we alleen maar toejuichen,” aldus Lex Oosterloo, algemeen directeur van OSC. “Het wordt geen vrijblijvende samenwerking, we gaan echt de krachten bundelen.”



Samen ruim 50 jaar ervaring



Nadat vorig jaar bleek dat beide organisaties veel met elkaar gemeen hebben, volgden er uitvoerige gesprekken en kijkjes achter elkaars schermen voordat de handtekeningen definitief werden gezet. De twee bureaus kunnen gebruik maken van elkaars klantenportefeuilles, die mooi op elkaar aansluiten. Bovendien maken ze gebruik van elkaars expertise die gezamenlijk berust op ruim 50 jaar ervaring.



Eigen identiteit blijft behouden



“Dat we allebei onze eigen identiteit behouden is een weloverwogen keuze geweest,” aldus Ronald Jansen, directeur Borg Projecten. “Op deze manier blijven we een bekende en betrouwbare partner voor onze vaste klanten, maar halen we tegelijkertijd het beste uit onze samenwerking door aan de achterkant sneller en efficiënter te kunnen schakelen. Samen verder gaan zorgt ervoor dat we elkaar alleen maar versterken.”