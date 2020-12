Onder embargo. Projectie met oproep: Min Blok bezoek de kampen in Tibet en Oost Turkistan

ONDER EMBARGO tot 9 september 23:00 uur



Op woensdag 9 december in de avond zal de International Campaign for Tibet (ICT) samen met Nederlandse Oeigoeren op een van de gebouwen van het Binnenhof/Tweede Kamer een video projecteren waarin Tsering Jampa (ICT-Europe) en Alerk Ablikim, een Nederlandse Oeigoer, minister Blok oproepen Tibet en Xinjiang te bezoeken om de misstanden in de de heropvoedingskampen te onderzoeken.



Circa een half miljoen Tibetaanse boeren en nomaden moeten daar hun religie en cultuur afzweren en worden gedwongen omgeschoold tot fabrieksarbeider en tewerkgesteld.



In Xinjiang zijn meer dan een miljoen Oeigoeren in kampen opgesloten, worden vrouwen gedwongen zijn gesteriliseerd worden kinderen van hun ouders gescheiden. De video stelt deze misstanden aan de kaak.



De actie wordt uitgevoerd in het kader van de Internationale Mensenrechten Dag op 10 december.



Omdat de actie niet wordt aangekondigd is en het een verrassing moet zijn rust er een embargo op. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent de actie live te volgen.



Van de actie op 9 september worden opnames gemaakt, die we kunnen delen. De video kan alvast toegestuurd worden.



Op 10 December om 17.00 uur gaan Tsering Jampa, Alerk Ablikim en Stijn Deklerck van Amnesty International NL met elkaar in gesprek over de heropvoedingskampen, in een online aflevering van Tibet Talks Europe. Dit is te volgen via www.savetibet.nl/live.



Volgens Tsering Jampa, directeur van de International Campaign for Tibet:



“De gedwongen opsluiting en heropvoeding van Tibetanen en Oeigoeren, en de systematische vernietiging van de Tibetaanse en Oeigoerse cultuur en identiteit gaat Nederland aan. Omdat het haaks staat op onze opvattingen over mensenrechten. Het is de hoogste tijd dat Minister Blok de kampen in Oost Turkestan en Tibet met eigen ogen gaat bekijken en bij de VN aandringt op onafhankelijk onderzoek naar de misstanden.”



Volgens Alerk Ablikim, Nederlandse Oeigoer:



“Willekeurige opsluiting van miljoenen is de dagelijkse gang van zaken voor Tibetaten en Oeigoeren. Anno 2020 worden Tibetanen en Oeigoeren opgesloten, uitgebuit en vermoord. De Chinese regime weet van geen stoppen. De mensenrechten situatie is dramatisch en de mensen uit Tibet en Oost Turkestan hebben meer nodig dan ons medeleven. Minister Blok, minister Kaag: tijd voor actie!”