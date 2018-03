Vergelijken zorguitkomsten leidt tot sneller verbeteren patiëntenzorg

Sneller leren van succes Reumatologen van MST hebben in de afgelopen 15 jaar een methode ontwikkeld waarmee verschillende zorguitkomsten met elkaar te vergelijken zijn. Dit leidt tot een enorme versnelling in de verdere verbetering van de patiëntenzorg. Hiermee verdienden ze een nominatie voor de prestigieuze Europese Value-based healthcare award 2018. Ziekenhuizen meten diverse zorguitkomsten op verschillende manieren en op verschillende momenten. Dit maakte de resultaten van medische behandelingen altijd moeilijk vergelijkbaar. Door de nieuwe methode is het niet nodig om allemaal op dezelfde manier, op hetzelfde moment hetzelfde te registreren. Met deze MST-uitvinding is een grote barrière weggenomen. Nu het mogelijk is de zorguitkomsten landelijk, maar ook wereldwijd te vergelijken, kan er snel van elkaar geleerd worden. Succesvolle behandelingen kunnen vlot overgenomen worden. Dit betekent een grote versnelling in het verbeteren van de patiëntenzorg. ‘De methode kan bij alle specialismen ingezet worden’ aldus reumatologen Van de Laar en Vonkeman. Nominatie Value-based healthcare Price De methode die MST samen met de UT en de Santeonziekenhuizen ontwikkeld heeft, is genomineerd voor de Value-based healthcare Price 2018. Deze prijs erkent en beloont initiatieven die innovatieve en waardegedreven zorg leveren. Op 26 april wordt door een internationaal panel bestaande uit experts op het gebied van Value-based healthcare de winnaar bepaald.

MST is een topklinisch ziekenhuis in Twente met een compleet zorgaanbod van basiszorg, topklinische zorg en (in een aantal vakgebieden) zorg op academisch niveau. Ook zijn we opleidingscentrum en doen we onderzoek. MST is het regionaal traumacentrum. Het verzorgingsgebied van MST beslaat 263.000 inwoners. Er werken 3.700 medewerkers (235 medisch specialisten). MST is onderdeel van het Santeon-verband van de zeven topklinische ziekenhuizen.



