Resultaat bereikt voor cao waterschappen

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie jaar stijgen de salarissen met 7,5%. Ook wordt eenmalig 500 euro uitbetaald.



De onderhandelingen hebben lang geduurd. Waterschappen en vakbonden hebben in constructief overleg dit cao-resultaat bereikt.



Met dit resultaat wordt geïnvesteeerd in mensen en werk. De nieuwe afspraken stimuleren een constructieve dialoog tussen medewerkers en management. Medewerkers voeren zelf regie over hun carriere, professionele ontwikkeling en hun vitaliteit. Om medewerkers fit en vitaal de finish te laten bereiken is afgesproken nader diepgaand onderzoek te doen, zowel sectoraal als op waterschapsniveau. Dit zal uitmonden in maatwerk adviezen aan de individuele waterschappen om hun vitaliteitsbeleid concreet vorm te geven.



Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt nog beter:



• het hele IKB wordt pensioengevend; zo investeren wij ook in het inkomen voor later.



• Het hele IKB wordt eenvoudiger.



Het onderhandelaarsresultaat leggen sociale partners nu voor aan de achterban zodat de afspraken snel in werking kunnen treden.



De 21 waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, schoon water en niet te veel of te weinig water. Bij de waterschappen werken 11.000 mensen.