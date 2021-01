Dit zijn de nominaties voor de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2020

De vijf nieuwsfoto’s die zijn genomineerd voor de Jos van Leeuwen Fotoprijs zijn bekend. Deze prijs wordt voor het derde jaar op rij uitgereikt en is door het Algemeen Nederlands Persbureau en fotobureau Hollandse Hoogte in het leven geroepen om de Nederlandse nieuwsfotografie te eren. De fotoprijs is vernoemd naar de Haagse nieuwsfotograaf Jos van Leeuwen.



Genomineerden



De vijf genomineerde beelden zijn gemaakt door Remko de Waal (x2), Arie Kievit, Bart Maat en Robin Utrecht. Hun foto’s maken kans om tot de beste nieuwsfoto van 2020 verkozen te worden. Op donderdag 21 januari 2021 wordt de winnaar in Den Haag via een livestream bekendgemaakt. De uitreiking wordt gepresenteerd door Nederlands fotograaf William Rutten.



Jury



De jury bestaat dit jaar uit ANP-fotoman Leo Blom, beeldredacteur Wilco Willemsen van het Algemeen Dagblad, ANP-hoofdredacteur Freek Staps, Voordekunst-directeur Kristel Casander en Projectmanager ANP Foto Jorien de Waard.



Publieksprijs



Op 21 januari 2021 worden nog twee prijzen uitgereikt. Een daarvan is de Jos van Leeuwen Publieksprijs. Elke maand kan het publiek via social media en een webpagina stemmen op zijn favoriete nieuwsfoto. Maandelijks komt daar één winnaar uit, die daarmee is genomineerd voor de jaarlijkse Jos van Leeuwen Publieksprijs. In de week van de uitreiking kan het publiek op de twaalf winnende nieuwsfoto’s stemmen via een onlinetool.



De genomineerden tot nu toe: Koen van Weel (2x), Rob Engelaar (2x), Frank van Beek, Robin Utrecht, Remko de Waal, Cor Lasker, Bart Maat, Otto Jelsma en Patrick Harderwijk.



Jong Talent



De derde prijs - Jos van Leeuwen Jong Talent - reiken we uit aan het beste fotoverhaal gemaakt door jong fotografietalent. De drie genomineerden voor de prijs zijn Remco Koers (Cultuur in tijden van corona), Gyselle Blokland (Duivenmelkers) en Ebbe Blaas (Festivalzomer 2020: cancelled).