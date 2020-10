VPS Beveiliging lanceert nieuw product voor live monitoring en beeldopname

Den Haag, 27 oktober 2020 – VPS Beveiliging, specialist in tijdelijke beveiliging, lanceert vandaag de VPS Dome: een nieuw product voor cameratoezicht waarmee live monitoring en beeldopname op veelzijdige wijze toegepast kunnen worden.



Cameratoezicht

De VPS Dome is een weersbestendige camera die ingezet kan worden voor live monitoring en beeldopname. De camera is ideaal voor toezicht op bouwplaatsen, bouwketen en materiaalcontainers en tevens uitermate geschikt voor andere toepassingen van cameratoezicht, bijvoorbeeld tijdens uitval of belemmering van bestaande CCTV systemen, voor de beveiliging van evenementen of voor toegangscontrole. De VPS Dome kan daarbij ingezet worden ter versterking van fysieke beveiliging of als het wenselijk is dat een locatie 24/7 live gemonitord wordt. Ook is het beeldmateriaal van de VPS Dome geschikt voor het maken van een time-lapse video. Een toepassing waar gebruik van gemaakt wordt om bijv. de voortgang van een bouwproject in beeld te brengen of om omwonenden te betrekken bij een bouwproces.



Bouwproces volgen vanuit huis

Jan-Willem Tellegen, Business Unit Manager, over de lancering van de VPS Dome: ‘Met de VPS Dome in ons productenpalet kunnen we onze klanten nog beter bedienen op het gebied van tijdelijke beveiliging en cameratoezicht. We constateren een toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van live monitoring. Zo zien we bijvoorbeeld dat uitvoerders die niet elke dag op een bouwlocatie aanwezig kunnen zijn, veel baat hebben bij het live kunnen volgen van een bouwproces vanuit huis of kantoor op een laptop, tablet of smartphone. Ook zien we dat steeds meer bouwbedrijven en projectontwikkelaars de vorderingen van een bouw- of sloopproject willen vastleggen met een time-lapse video. Met de VPS Dome kan live monitoring en het maken van een time-lapse video gecombineerd worden.’



VPS Dome en VPS Speed Dome

De VPS Dome is ideaal om een locatie op afstand te kunnen monitoren. Het is een statische camera waarbij het camerastandpunt in overleg met de opdrachtgever bepaald wordt, zodat de gewenste locatie optimaal in beeld gebracht wordt. Indien meer flexibiliteit gewenst is, dan is de VPS Speed Dome een goede keuze. Deze bestuurbare PTZ-camera is op afstand draai- en kantelbaar en beschikt over 25x optische zoom om zelfs de kleinste details goed in kaart te brengen. Zowel de VPS Dome als de VPS Speed Dome beschikken over een infraroodfunctie, waardoor de camera’s ook ’s nachts inzetbaar zijn.



Groeiende marktpositie

De marktpositie van de VPS Beveiliging blijft groeien. Meer dan 3.000 locaties in Nederland zijn momenteel beveiligd met een van de beveiligingsoplossingen van VPS. We bieden tijdelijke beveiligings- en brandbeveiligingsoplossingen aan een diversiteit van opdrachtgevers: van aannemers, bouwbedrijven, energiemaatschappijen en scheepsbouwers tot de petrochemische industrie, evenementenbureaus en eigenaren van leegstaand vastgoed.



Meer informatie: vpsbeveiliging.nl



Over VPS Beveiliging

VPS is specialist in tijdelijke beveiliging en maakt onderdeel uit van VPS Nederland. Ons team met technisch specialisten, monteurs en accountmanagers staat dagelijks klaar om de locaties van onze klanten te voorzien van hoge kwaliteit beveiligingsoplossingen. We leveren uitstekende camerabewaking, elektronische beveiliging, oplossingen voor cameratoezicht en toegangscontrole- en arbeidsregistratiesystemen. Tevens bieden wij met VPS FireAlert een unieke, draadloze oplossing voor brandveiligheid en evacuatie. Wij voorzien elke locatie van een passend advies op maat en bieden een persoonlijke service.