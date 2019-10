Mukisa huilt van opluchting: psychosociale noodhulp in crisisgebieden

Stichting Vluchteling helpt vluchtelingen en migranten in Griekenland. De nood is momenteel enorm op Chios, Samos en Lesbos. Er is gebrek aan van alles: eten, drinken, tenten, dekens, kleding, en medicijnen. Maar Stichting Vluchteling helpt ook met traumazorg. Er zijn vele honderden, en misschien wel duizenden vluchtelingen op de eilanden die in grote geestelijke nood verkeren.



Vorige week sprak onze directeur, Tineke Ceelen, een van hen: Mukisa uit Oeganda. Hij is gevlucht uit zijn land, en heeft de vreselijkste dingen meegemaakt, ook op de vlucht van Turkije naar Griekenland, op zee. Hij vertelt daarover in het filmpje dat bij dit persbericht is geplaatst.



Komende week vindt in Den Haag de grote internationale conferentie plaats over mentale gezondheidszorg voor mensen in crisisgebieden, dus ook voor vluchtelingen en ontheemden. Stichting Vluchteling geeft daar een bijdrage aan, en ondersteunt vluchtelingen met psychosociale hulp, zoals voor Mukisa.



Video: