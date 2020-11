‘Sport heeft nieuwe leiders nodig’

AMSTERDAM - Een wereldwijde crisis in de sport veroorzaakt door COVID19, vraagt de komende jaren veel van ‘beslissers’ in de sport.



Ze worden geconfronteerd met ongekende wereldwijde veranderingen: een sportsector die door COVID-19 financieel keihard wordt geraakt, maar tegelijktijdig wordt sport ook als middel opgepakt voor een gezonde en vitale samenleving voor na Corona. Daarnaast verandert de samenleving in hoog tempo en beïnvloeden actuele maatschappelijke thema’s de sport; integriteit, diversiteit, ‘gelijke kansen’ en vitaliteit. Vanuit deze actuele invalshoek start in januari 2021 het Sports Leadership Programme van de Hogeschool Amsterdam.



Het Sport Leadership Program is in 2014 door door grondlegger Bartel Berkhout ontwikkeld bij Nyenrode Business University en werd de afgelopen vijf jaar bij Nyenrode aangeboden. Vanaf januari 2021 is ditzelfde programma te volgen bij de HvA in samenwerking met SPORTSINQ/SPORTS LEADERSHIP INSTITUTE. De HvA staat bekend als instituut voor bacheloropleidingen, waaronder Sport Management en Organisatie en de ALO.



Bartel Berkhout: “Sport staat onder druk, maar is te mooi en te sterk om niet mee te veranderen en er beter dan voorheen uit te komen. Sterker nog, sport kan een voortrekkersrol nemen voor fundamentele maatschappelijk veranderingen. Die noodzaak zal er zeker zijn na deze ingrijpende Corona-crisis en daar gaan we nu al de nieuwe leiders voor opleiden. Sportbestuurders en coaches kunnen de absolute voortrekkers worden voor een toekomst bestendig nieuw en gezond Nederland. Nergens anders zijn maatschappelijke veranderingen in de samenleving zo snel zichtbaar als in sport. Tegelijkertijd is er geen omgeving die zo’n potentiële positieve invloed heeft op een gezonde en stabiele samenleving als sport. Juist daarom hebben we sportleiders nodig die deze veranderingen kunnen signaleren en in staat zijn deze ook effectief te vertalen naar hun eigen -sport specifieke -context. Maar bovenal hebben we bevlogen leiders nodig die hun directe omgeving op inspirerende wijze kunnen meenemen in hun streven om sport echt tot volledige bloei te laten komen. Hoe vanzelfsprekend is het dus, dat deze leiders goed worden begeleid in hun verdere toekomst.”



Wouter Gudde, (alumni en directeur FC Groningen): “De sportwereld komt door de hoge snelheid van de ontwikkeling van informatietechnologie steeds verder onder een vergrootglas te liggen. Mede hierdoor, maar ook door het steeds meer en beter gebruiken van wetenschap in de sport worden nieuwe vormen van leiderschap gevraagd. Leiders die geselecteerd worden op kennis en kunde maar ook op adoptief, authentiek en innovatief leiderschap en veel minder op relatie, netwerk of ervaring. De sport, en zeker mijn sport voetbal, staat voor een prachtige uitdaging!”



Steven de Jong (alumni en ploegleider van TrekSegafredo): “Juist nu in deze onzekere tijden van Covid19 is het cruciaal om een nieuwe generatie leiders een gedegen opleiding te bieden. Wisselende kalenders, sponsoren die door de crisis af haken en organisaties die door de overheid opgelegde restricties innovatief moeten zijn om überhaupt te kunnen organiseren. Ploegen die hun wedstrijdschema keer op keer moeten veranderen. Dat vraagt het uiterste. Een plan A is niet meer genoeg in het wielrennen. We hebben een plan B,C,D,E en F nodig. Met alleen ervaring red je het niet meer. Je wordt voor hele nieuwe uitdagingen geplaatst in een veranderende wereld.”