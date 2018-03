Sean Paul voor optreden naar Enschede

Enschede kan zich op gaan maken voor het bezoek van een artiest van wereldformaat. Zojuist maakte Freshtival de complete line up van haar 10-jarige jubileumeditie bekend waarbij vooral de Jamaicaanse R&B, hiphop en dancehall artiest Sean Paul in het oog springt. Naast Sean Paul heeft de organisatie ook de komst van Amerikaan Steve Aoki, de Australische Timmy Trumpet en band Chef Special bevestigd. Freshtival verwacht in het Pinksterweekend ruim veertigduizend bezoekers uit hoofdzakelijk Nederland en Duitsland.



De van Jamaica afkomstige Sean Paul is bekend van hits als Gimme The Light en Get Busy. Ook werkte de 45-jarige zanger met grote artiesten als Beyonce, Rihanna, Nicki Minaj, Busta Rhymes, Sia, Kelly Rowland en Enrique Iglesias. Zijn duet No Lie met Dua Lipa behaalde eind 2016 een top 10-hit in Nederland en zijn samenwerking met de Britse band Clean Bandit, Rockabye behaalde de nummer 1-positie in de Nederlandse Top 40. Voor de fans van Sean Paul zal het optreden in Enschede de enige mogelijkheid zijn om de artiest dit jaar in Nederland te bewonderen.



Freshtival vindt plaats op zaterdag 19 mei en zondag 20 mei (1ste Pinksterdag). De kaartverkoop voor het festival is inmiddels gestart, het merendeel van de beschikbare tickets is reeds verkocht.



Greep uit het programma: Sean Paul, Steve Aoki, Bassjackers, Sam Feldt, Chef'Special, Timmy Trumpet, Boef, Lil Kleine, Gerard Joling, Famke Louise, Wildstylez, Kraantje Pappie, Maan, Coen & Sander (Radio 538), The Partysquad en Kris Kross Amsterdam.



De volledige line up van Freshtival is te vinden op http://www.freshtival.nl