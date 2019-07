De Nieuwe Internationale School Esprit opent 2 juli in Amsterdam

DENISE (De Nieuwe Internationale School Esprit) in Amsterdam wordt dinsdag 2 juli formeel geopend!



Eindelijk is het zover: precies vijf jaar na de oprichting van DENISE wordt het volledig gerenoveerde schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat officieel geopend. DENISE is een van de 14 Esprit Scholen.



De school heeft een internationaal karakter en biedt aan leerlingen van 4 tot 18 jaar primair- en voortgezet onderwijs. Zowel Amsterdamse- als leerlingen met een expat- of nieuwkomersachtergrond vinden op DENISE een passend onderwijsaanbod.

Op 2 juli zal de wethouder Onderwijs Marjolein Moorman samen met leerlingen, rector Leendert-Jan Veldhuyzen en de voorzitter van het College van Bestuur van Esprit Scholen Ruth Kervezee DENISE feestelijk openen.





Over Esprit Scholen

Esprit Scholen bestaat uit 14 scholen en biedt een gevarieerd onderwijsaanbod in primair- en voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs tot en met gymnasium, internationale scholen en tweetalig havo en vwo.