Nieuwe online academie helpt leraren ontspannen voor de klas te staan

OOSTBURG – Deze maand opent de Academie voor ontspannen onderwijs zijn deuren. De Academie ondersteunt leerkrachten in Nederland met een nieuw concept. Dankzij online programma’s, trainingen en persoonlijke begeleiding ontdekken ze wat er nodig is om weer met passie en plezier voor de klas staan. De scholen zijn gestart en een spannende periode breekt aan. ‘We moeten zuinig zijn op alle leerkrachten die we nu hebben, ze overeind houden, ontlasten en ondersteunen, juist in deze pittige tijden,’ vindt Rixta de Bode van de Academie voor ontspannen onderwijs. ‘We kunnen het ons niet permitteren dat leerkrachten uitvallen vanwege stressklachten. Juist nu.’



Oprichting Academie voor ontspannen onderwijs



De cijfers liegen er niet om. Ongeveer 1 op de 4 leerkrachten krijgt vroeg of laat te maken met burn-outverschijnselen. Het ziekteverzuim in het basisonderwijs ligt gemiddeld rond de 6%. De kosten van 1% ziekteverzuim zijn voor een gemiddelde school al 0,3 fte per jaar, omgerekend € 12.500,-. Een kwart van de beginnende leerkrachten verlaat binnen 5 jaar weer het onderwijs. Het is voor Rixta de Bode dé aanleiding om de Academie voor ontspannen onderwijs op te richten. ‘In deze tijd kunnen we het ons niet permitteren dat er nog meer leerkrachten omvallen. Omdat ik zelf een burn-out heb gehad, weet ik hoe dit is. Door dit proces heb ik kennis en inzichten gekregen waar ik leerkrachten die te maken krijgen met stress, goed mee kan helpen. Mijn specialisme ligt op het gebied van gedragsproblematiek en alles wat te maken heeft met sociaal emotioneel leren en emotionele veerkracht. Kortom, alle dingen die soms moeilijk en ingewikkeld kunnen zijn en waar je geen handleiding voor hebt.’



Ontspannen leraarschap voorkomt uitval



‘Minder uitval betekent minder kosten en meer leraren. En die zijn juist nu heel hard nodig! Met een innovatief programma wil de Academie voor ontspannen onderwijs leerkrachten en kinderen helpen een grotere emotionele veerkracht te ontwikkelen, zodat er meer rust en aandacht ontstaat in de klas. Met online programma’s, trainingen en persoonlijke begeleiding ontwikkelen leerkrachten vaardigheden op het gebied van emotionele veerkracht, zodat ze gezond blijven en ontspannen voor de klas kunnen staan. En ondertussen geven ze al deze vaardigheden ook meteen door aan de kinderen,’ aldus Rixta.



Snel starten zonder rompslomp



Het bijzondere van dit programma is dat snel gestart kan worden, legt Rixta uit. ‘Er zijn wekelijkse vraag- & antwoordsessies waar je je vraag kunt voorleggen, zodat je daarna weer verder kunt. Geen papieren rompslomp, geen intakes, niet wachten totdat er iemand beschikbaar is vanuit de begeleidingsuren van een onderwijsbegeleidingdienst. Dat duurt allemaal te lang. Leerkrachten hebben nú een probleem en willen nú een oplossing. Door de opzet van de Academie voor ontspannen onderwijs kan er snel en adequaat hulp geboden worden zodat leerkrachten weer verder kunnen. Er zijn masterclasses die gaan over bijvoorbeeld lastig gedrag in je groep. Ook kun je je opgeven voor oefensessies, zodat je in een veilige omgeving en onder mijn professionele begeleiding kunt oefenen met bijvoorbeeld een oudergesprek waar je tegenop ziet.’



Over de initiatiefneemster



Rixta de Bode heeft ruim 20 jaar ervaring in alle functies in het basisonderwijs, en ruim 10 jaar als coach, onderwijsgedragsspecialist en onderwijsbegeleider. ‘Ik heb al mijn kennis, inzichten, wijsheid en ervaring in een nieuwe manier van dienstverlening gegoten, om zoveel mogelijk leerkrachten te kunnen ondersteunen met de dingen die ze lastig vinden en nodig hebben in deze roerige tijd. Mijn missie is om zoveel mogelijk leerkrachten te ondersteunen in hun ontspannen leraarschap, zodat ze met hart en ziel kunnen en willen blijven lesgeven aan onze toekomstige generatie.’