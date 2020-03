Qirion verlengt onderhoudscontract met ProRail voor Betuweroute

Qirion gaat voor ProRail de komende vijf jaar het onderhoud verzorgen van de 25kV-installaties van de Betuweroute. Het contract vertegenwoordigt een waarde van €14 miljoen. Met deze opdracht continueert Qirion het onderhoud, dat het bedrijf sinds 2007 voor ProRail uitvoert.



Wim Fabries, directeur Qirion: “Wij zijn trots op het binnenhalen van deze opdracht. Hiermee wordt Qirion opnieuw in de gelegenheid gesteld om alle kennis op het gebied van transformatoren, schakelaars, kabels, station automatisering en beveiligingen in te zetten.”



Beheer, onderhoud en storingen



De opdracht omvat het beheer, onderhoud en het oplossen van storingen aan 150/25 kV stations en installaties waarin hoogspanningsinstallaties ten behoeve van de spoorinfrastructuur staan opgesteld. Ook het onderhoud aan spanningssluizen (transitiegebied van 1500V DC naar 25 kV AC), hoogspanningsinstallaties in de vijf tunnels van de Betuweroute en het beheren van de storingsvoorraad maken deel uit van het contract.



Tevens gaat Qirion in de komende drie jaar alle 150kV en 25 kV transformatoren conserveren en voorzien van een deugdelijke Arbo technisch verantwoorde valbeveiliging.