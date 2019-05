Het WKOF waarschuwt: Gerson-dieet is gevaarlijk

Het Gerson-dieet kan kanker niet genezen; het kan juist gevaarlijk zijn. Deze waarschuwing geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds naar aanleiding van de documentaire ‘The Food Cure’ die vandaag in Amsterdam vertoond zal worden. Het fonds, al 25 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding en kanker, benadrukt dat voeding belangrijk is ter ondersteuning van de reguliere behandeling maar geen vervanging daarvan is.



Het Gerson-dieet: beperkt en riskant



In de documentaire ‘The Food Cure’ die op 28 mei vertoond zal worden in Het Ketelhuis in Amsterdam staat het zogenaamde Gerson-dieet, ook wel Gerson-therapie genoemd, centraal. Dit dieet is heel beperkend en kan bijwerkingen hebben die gevaarlijk zijn.



Het dieet bestaat voornamelijk uit heel grote hoeveelheden rauwe biologische groenten en fruit in de vorm van sappen. Veel voedingsmiddelen zijn volgens dit dieet verboden. Hierdoor bevat het dieet snel te weinig calorieën (energie), heel weinig eiwit en vet en treden er door de eenzijdige samenstelling gemakkelijk tekorten op. Dat is riskant.



Onderdeel van het Gerson-dieet zijn ook grote hoeveelheden voedingssupplementen. Zorgwekkend want voedingssupplementen met hoge doses vitaminen en mineralen kunnen mogelijk het kankerproces ongunstig beïnvloeden.



Daarnaast moeten mensen die het Gerson-dieet volgen 3 tot 4 keer per dag een darmspoeling met koffie of wonderolie ondergaan. Deze darmspoelingen kunnen leiden tot infecties, uitdroging, een disbalans in zout en andere mineralen in het lichaam en hart- en longproblemen veroorzaken, met zelfs de dood als gevolg.



Geen wetenschappelijk bewijs



Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de positieve claims die gedaan worden over het Gerson-dieet als therapie tegen kanker.



Overleg altijd met de behandelend arts



Het Gerson-dieet wordt aangeboden als alternatief voor de reguliere behandelingen. Het stoppen van de reguliere behandelingen en medicatie is onveilig en kan de kans op genezing volledig teniet doen. Een alternatieve of aanvullende behandeling moet altijd met de behandelend arts besproken worden.



Het advies van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, gesteund door andere experts in voeding en kanker, benadrukt dat tijdens de behandeling van kanker het beste advies is om een volwaardige voeding te gebruiken met voldoende energie, eiwitten en overige voedingsstoffen. Dit is belangrijk om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen doorstaan, er goed van te herstellen en zo fit mogelijk te blijven.



Een oncologiediëtist kan hierbij helpen en een persoonlijk voedingsadvies geven afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt en adviseren bij klachten.



Betrouwbare voorlichting over voeding en kanker



Met de website www.voedingenkankerinfo.nl geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds betrouwbare adviezen over voeding tijdens en na behandeling van kanker, op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring van experts. Ook kunnen mensen met de diagnose kanker en zorgprofessionals al hun vragen stellen over voeding, leefstijl en kanker via vragen@wkof.nl.



De website www.voedingenkankerinfo.nl is een samenwerking tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Wageningen University & Research, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO).



Binnenkort publiceert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de nieuwe publicatie ‘Tijdens kanker. Goed eten en omgaan met klachten’. Hierin komt de kennis uit onderzoek en de praktijkervaring van experts samen in toegankelijke en praktische adviezen. Voor meer informatie of aanvragen kunnen mensen contact opnemen via vragen@wkof.nl.