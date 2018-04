Bier- en frisdrankpallets genomineerd voor Plastic Recycling Award

Een praktijkvoorbeeld van circulaire economie met economische voordelen



Op woensdag 25 april worden de winnaars bekend gemaakt van de Plastic Recycling Awards tijdens de Internationale Plastics Recycling Show Europe in Amsterdam. Dranken Pallet Beheer Nederland BV (DPB), de gezamenlijke palletpool voor Nederlandse bierbrouwers en frisdrankproducenten, is met hun kunststof pallet genomineerd in de categorie ‘Beste verpakkingsproduct van gerecycled plastic’. De pallets zijn geproduceerd van honderd procent gerecyclede kunststoffen en aan het einde van de levenscyclus wordt de pallet opnieuw gerecycleerd en gebruikt voor nieuwe pallets.



Verduurzamen van processen



Om de ecologische footprint van producten verder te verkleinen, was er de wens vanuit brouwers en frisdrankproducenten om de pallet te verduurzamen. Vanaf 2012 is daarom de houten palletpool volledig vervangen door de DPB plastic pallets van honderd procent gerecyclede kunststof – HDPE, geproduceerd door Cabka-IPS. Christiaan Hamminga (projectmanager DPB) licht toe: “Het doel was om met de nieuwe heavy duty pallet producenten de hoogste kwaliteit te kunnen bieden, die zowel duurzaam als financieel aantrekkelijk was”. Er waren destijds in totaal 700.000 houten pallets in de DPB-pool in omloop. Deze veroorzaakten niet alleen hoge reparatiekosten, maar werden bijvoorbeeld ook een stuk zwaarder in natte omstandigheden. “Daarom zijn we een nieuwe kunststof pallet gaan ontwikkelen die zowel sterk, duurzaam en aanzienlijk lichter is dan zijn houten voorganger”, vervolgt Hamminga. “Circulaire economie was tevens voor ons een vereiste. Versleten kunststof pallets worden daarom gebruikt als grondstof voor nieuwe pallets en worden zo dus continu gerecycleerd in een gesloten circuit”.



Lagere gewicht leidt tot minder CO2-uitstoot



De kunststof pallet is met zijn 25 kilogram 15 kilogram lichter dan de voormalige houten pallet. Dit levert veel voordelen op. Aan de ene kant maakt dit de dagelijkse afhandeling van de pallets veel gemakkelijker en veiliger voor de productiespecialisten. Anderzijds leidt het lagere gewicht tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot in de logistieke centra, magazijnen en tijdens transport per vrachtwagen. Ook is het aantal kapotte goederen, zoals glazen flesjes en blikjes, tijdens de productie en verwerking sterk gedaald.