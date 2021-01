Waarschuwing van non-conformiteit van Rambol

27/01/2021

Waarschuwing van Rambol

Product : Rambol Nootmix 140g

Probleem : mogelijke aanwezigheid van kleine en zwarte stukken



Rambol heeft in de Rambol Nootmix 140g de mogelijke aanwezigheid van kleine en zwarte stukken ontdekt.

Daarom heeft Rambol besloten om, in overleg met het NVWA , een persbericht uit te brengen om de consumenten die in het bezit zijn van dit product te informeren.

Als u dit product heeft gekocht, consumeer het dan niet en breng hem terug naar het winkelpunt waar het gekocht is. U zal ter plaatse terugbetaald worden.



Beschrijving van het product



- Naam van het product: Rambol Nootmix 140g

- Merk : Rambol

- Uiterste consumptiedatum (TGT) ("Te gebruiken tot") : 27/03/2021

- Lotnummer: A100907

- Periode van verkoop : vanaf 21/01/21 tot 27/03/21

- Aard van de verpakking: doosje in plastiek

- Gewicht : 140g