André Rieu eindigt Maastricht concerten met nieuw record en award

Rieu ontvangt Award van de gemeente Maastricht



André Rieu heeft de 15e editie van zijn Vrijthofconcerten afgerond met een nieuw publieksrecord. De maestro verwelkomde mensen uit meer dan de helft van de wereld: 150.000 fans uit 99 verschillende landen kwamen tussen 4 en 21 juli naar Maastricht om Rieu’s traditionele openluchtconcerten bij te wonen op het Vrijthof. Zondag vond het 100e concert plaats en werd bovendien de miljoenste bezoeker verwelkomd.



Zondagavond, tijdens het laatste concert, ontving André Rieu een heel bijzondere verrassing van burgemeester Annemarie Penn-Te Strake: een bronzen plaquette voor zijn voortreffelijke prestaties voor de stad.



Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake: “Het Vrijthofconcert van André Rieu is een droom die al honderd maal werkelijkheid is geworden.”



André Rieu: "Ik ben ontroerd en vereerd dat ik deze prijs van mijn woonplaats mag ontvangen. Het is geweldig om elk jaar weer zoveel mensen van over de hele wereld blij te maken met onze muziek. Ik ben er ook erg trots op, dat ons prachtige Maastricht door deze concerten internationaal op de kaart wordt gezet.”



André van Duin



Fans kunnen de feestelijke Open Air concerten opnieuw beleven in meer dan 2000 bioscopen over de hele wereld. In Nederland wordt het concert gepresenteerd door André van Duin en is op 27 en 28 juli te zien in ruim 200 bioscopen verspreid over het hele land.



70e verjaardag



André Rieu viert dit najaar zijn 70e verjaardag en zet na de zomer zijn wereldtournee voort naar Colombia, Chili, Spanje en Portugal. In december geeft hij voor het eerst een kerstconcert in het MECC in Maastricht.