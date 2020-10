Luxe parfummerk ICI Paris XL personaliseert online winkelervaringen

ICI PARIS XL, het Europese merk op het gebied van parfum, schoonheidsverzorging en make-up, onderdeel van de AS WATSON Group, zet in op online personalisatie in een poging om meer relevante en persoonlijke online-ervaringen te bieden aan individuele gebruikers.



Segmentatie van gebruikers



Insider stelt de marketing teams van ICI PARIS XL in staat om op maat gemaakte, meer relevante en zinvolle customer journeys in te richten door middel van microsegmentatie van gebruikers. Dat moet zorgen voor een verhoging van de gemiddelde bestelwaarde en optimalisatie van de conversie. Insider's Growth Management Platform ondersteunt al meer dan 600 wereldwijde merken, waaronder UNIQLO, Philips, Decathlon, Samsung, Toyota, Carrefour, MediaMarkt, Estée Lauder, Adidas , Levi's, Puma, GAP, Virgin, AVIS, Marks & Spencer, Avon, Nissan, BBVA, IKEA en CNN.



“We willen personalisatie bieden die gericht is op onze klanten op microniveau, waarbij we het beste van AI en moderne technologie gebruiken in onze marketingstrategie. Insider biedt een uniek en eenvoudig te integreren platform dat geen extra IT-afhankelijkheid vereist. Het platform heeft kant-en-klare templates die specifiek zijn voor de cosmetica-industrie, zoals ‘social proof’, wat ons heeft geholpen om een grotere betrokkenheid bij onze website te bereiken”, vertelt Harold Simonart, Ecommerce Manager Benelux bij ICI PARIS XL.



Stijging van de gemiddelde bestelwaarde



Samen met Insider heeft het marketingteam van ICI PARIS XL al een stijging van 36% bereikt in de gemiddelde bestelwaarde en een aanzienlijke verbetering van de CR (conversion rate) door gebruik te maken van krachtige overlays. Een goed voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde ‘Exit Intent On-site Messages’, die moeten voorkomen dat gebruikers vertrekken tijdens het bezoek aan de site en het daadwerkelijke bestelproces. ICI PARIS XL zal blijven ontwikkelen aan het leveren van geïndividualiseerde on-site consumenten ervaringen met behulp van Insider's AI-gestuurde microsegmentatie van gebruikersprofielen. Beide teams kijken ook naar CRM-integratie mogelijkheden om de conversie en de gemiddelde bestelwaarde verder te optimaliseren.



Gepersonaliseerde trajecten



Insider’s Growth Management Platform (GMP) helpt marketeers om groei in de funnel te realiseren, van acquisitie tot activering, retentie en omzet. De geavanceerde microsegmentatie mogelijkheden stellen marketeers in staat om gepersonaliseerde trajecten te leveren voor internet, mobiel internet, mobiele apps en advertentiekanalen. Insider gaat nog een stap verder en zorgt dat het platform eenvoudig te implementeren en te gebruiken is, waardoor complexe integraties en afhankelijkheid van IT-teams overbodig Amsterdamwordt. Dat resulteert in meer efficiëntie en geen marketing verspilling.