Online.nl vindt én claimt unieke positie op drukke telecommarkt

“Hou je van compleet? Dan krijg je compleet”. Dat is de propositie waarmee Online.nl zich binnen de overvolle telecommarkt wil gaan onderscheiden. Oftewel: geen uitgekleed instappakket aanbieden, dat je als klant bijna wel ‘moet’ uitbreiden, maar een pakket dat meteen alles biedt waar de ‘gemiddelde’ consument blij van wordt.



Dat komt neer op 100Mb internet via het betrouwbare KPN netwerk, 72 TV zenders, plus drie premium FOX Sports Eredivisiekanalen, Opnemen, pauzeren, TV Gemist én voordelig bellen. De eerste 6 maanden voor € 32,50 per maand. “Dit is hét perfecte prijs/kwaliteitspunt,” aldus Olivier Martens, Directeur Online.nl. “Completer dan dit is niet mogelijk op dit prijsniveau. En completer dan dit hoeft het ook niet te worden. Wat je verder ook toevoegt, de meerwaarde is vanuit klantperspectief gering. Veruit de meeste mensen gaan er flink op vooruit als ze voor ons nieuwe Internet, TV en Bellen pakket kiezen, zowel in termen van internetsnelheid en televisieaanbod als waar het op de kosten aankomt.”



Compleet voor bijna iedereen



Om ervoor te zorgen dat er straks inderdaad een heleboel mensen op vooruit gaan, lanceert Online.nl een mediacampagne (radio, social, online) die de compleet-propositie op de kaart moet zetten. Martens: “We zijn even wat minder zichtbaar geweest, omdat we flink hebben geïnvesteerd in het verbeteren van onze producten, diensten en service. Nu de klanttevredenheid op niveau is, melden we ons graag weer aan het commerciële front. Namelijk met een pakket dat, zonder verdere uitbreidingen, aansluit op de wensen van bijna iedereen. Denk aan thuiskijkers en gamers, maar ook aan mensen die er binnenkort met hun camper of caravan op uittrekken. De degradatiestrijd volgen ze met onze TV App straks live op FOX Sports Eredivisie 3 en 5. Zonder extra kosten. Waar worden klanten echt blij van? En wat is het laagste tarief waarvoor we dat kunnen aanbieden? Het antwoord op die vragen is dit no-nonsense, maar goed gevulde Alles-in-1-pakket. Het meest complete pakket voor de beste prijs dus.“