Patiënten krijgen medisch coach mee op artsenbezoek.

Vandaag, 22 mei, heeft in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom de eerste afspraak plaatsgevonden waarbij een patiënt werd begeleid door een medisch student. Op initiatief van de reumatologen is een unieke samenwerking gezocht met MedGezel, dé sociale onderneming, die zich tot doel heeft gesteld om patiënten te laten bijstaan door geneeskundestudenten, zowel in het voortraject als bij het consult met de arts en de evaluatie. Na de pilot in Groningen vorig jaar, is het Bravis ziekenhuis nu het eerste ziekenhuis in Nederland, dat “de MedGezel” omarmt voor haar patiënten.



Reumatoloog Jos Hoes zegt het als volgt: “Vaak heb ik het gevoel dat als patiënten na een consult de deur uit lopen, hebben ze het nou helemaal begrepen ? Ik wil de boodschap zo kwalitatief mogelijk overbrengen en liefst honderd procent begrepen laten worden door mijn patiënten. Daar kan een MedGezel heel goed bij helpen.



Ook Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is blij met het initiatief. Bestuurslid Diana Lewinski: “Met je reumatoloog bespreken wat je echt allemaal bezig houdt met reuma? Dat is niet makkelijk maar wel belangrijk , een persoonlijke medische coach kan je helpen om voor jezelf op te komen. Wij weten uit ervaring dat dat voor onze leden niet altijd even gemakkelijk is.”



Missie



Voor oprichtster van MedGezel, kinderarts Michaëla Kuijpers, is dit precies haar missie: “Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van patiënten na een bezoek aan de specialist de helft is vergeten en vaak nog meer. Dat is frustrerend voor iedereen. De artsen verspillen kostbare tijd omdat ze dingen meerdere keren moeten uitleggen en worden geconfronteerd met veel vragen achteraf en de patiënt is onzeker, kan naasten niet goed informeren of doet de verkeerde dingen. Een belangrijk aspect van het MedGezel concept is tevens de leercurve van de toekomstige artsen. Het patiënten perspectief, compassie en empathie staan centraal in de opleiding en begeleiding van de medisch coaches. Daarom is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen in die stressvolle periode rond een ziekenhuis bezoek en om zoveel mogelijk artsen in spé op te leiden tot medisch coach.”



Van student naar medisch coach naar arts.



Inmiddels heeft de oprichtster 70 studenten opgeleid tot medisch coach wat voor de artsen van de toekomst een mooie ervaring aan de andere kant van de stethoscoop betekent. Geneeskundestudent en MedGezel “van dienst” Mirte Bloeme: “Met MedGezel ga je verder dan de opleiding en sta je naast de patiënt waardoor je de mens achter de patiënt ziet en niet alleen de patiënt met een klacht.”



Mevrouw Vermaas-Hoek, de eerste patiënt die een MedGezel heeft meegekregen, is blij dat er MedGezellen bestaan “Als je heel erg ziek bent dan is een MedGezel echt belangrijk voor je. Soms zijn artsen moeilijk te begrijpen en dan moet je durven doorvragen, moet je duidelijk zijn ook al heb je bijvoorbeeld veel stress en verdriet.”



Jack van Steen coördinator van dit MedGezel project en tevens projectleider Samen Beslissen van het Bravis ziekenhuis: “MedGezel past precies in de in de zorgwereld steeds belangrijker wordende “Samen Beslissen” stroming. Bravis omarmt deze stroming al geruime tijd en dit innovatieve zorgconcept sluit hier naadloos bij aan.”



Op de foto



Reumatoloog Jos Hoes met MedGezel Mirte Bloeme en mevrouw Vermaas-Hoek