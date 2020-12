'Coronaproof de natuur in: ontdek die stoeptegelspleetplant voor je eigen deur'

Dit is een expertquote van Marjolein van der Gaag, IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Natuurbeheerders verwachten drukte in de natuur | ANP



Tijdens deze kerstvakantie wordt er grote drukte verwacht in natuurgebieden. Om dit te voorkomen worden mensen opgeroepen om niet massaal naar de Nationale Parken te gaan. Maar de natuur ingaan, is natuurlijk wel gezond. Hoogste tijd dus dat mensen hun ogen openen voor de natuur in hun eigen buurt. Stap dus je voordeur uit en kijk eens wat daar allemaal te ontdekken is.



Vlak voor de zomer kwam al een trend overwaaien uit Frankrijk, waarbij aandacht werd gevraagd voor het verguisde stoeptegelspleetplantje. Door de plantjes met krijt te omcirkelen en de naam erbij te schrijven, werd het onkruid opgewaardeerd tot bloeiend groen dat goed is voor de biodiversiteit en ook nog eens zorgt voor de afvoer van overtollig water.



Een mooi initiatief waarmee natuur vlakbij huis werd opgewaardeerd. Lokale afdelingen van IVN Natuureducatie zijn hier ook mee bezig. Nu alle excursies vanwege corona zijn afgeblazen, willen zij er toch voor zorgen dat mensen nog steeds naar buiten kunnen om de natuur te ontdekken. Zo heeft de lokale jeugdafdeling van IVN Delft in deze kerstvakantie een ‘Do it yourself’ safari door de stadsjungle opgezet. Volgens jeugdgids Arnaud van den Berg is er van alles te ontdekken in de stad. ‘Van stoepplantjes, die nu dapper opkomen omdat er minder toeristen zijn dan normaal, tot fossielen van 300 miljoen jaar oud. De natuur is overal om je heen in de stad, als je maar goed oplet.’



Het zou fijn zijn als meer mensen zich bewust worden van de natuur, zo dichtbij in de eigen wijk. Er leeft van alles tussen de stoeptegels, aan de muur, in de tuin en in de boom voor de voordeur waar mensen nu helemaal geen weet van hebben. Zonde. Want als meer mensen beseffen wat al die kleine plantjes en diertjes betekenen voor de wijk, zal er meer behoefte komen om buurten te vergroenen. Juist nu mensen in coronatijd meer tijd thuis doorbrengen en zich afvragen waarom ze bijvoorbeeld geen vogels in de achtertuin zien, dringt het wellicht door: tegels eruit en groen erin. Dit alles tegen hittestress en wateroverlast en voor biodiversiteit.



Marjolein van der Gaag, adviseur Public Affairs, IVN Natuureducatie