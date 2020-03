Winnaars Den Besten Cum Laude Awards

Zuivelboerderij De Driehoek en De Spruithoeve winnen Den Besten Cum Laude Award



Twee overall winnaars dit jaar op donderdagavond 12 maart in Bodegraven bij de Den Besten Cum Laude Awards. In de categorie ‘beste kaas’ won Spruithoeve met hun Oude Boerenkaas. Zuivelboerderij De Driehoek uit Oosterhout ging er met de Den Besten Cum Laude Award vandoor in de categorie ‘Zuivel en zachte kaas’.



Dit jaar waren er voor het eerst twee Den Besten Cum Laude Awards. Een award voor ‘beste kaas’ en een award voor zuivel en zachte kaas. Hiertoe besloot de Bond van Boerderij Zuivelbereiders omdat er in Nederland in deze categorie steeds meer bijzondere kazen en zuivel gemaakt worden en er veel leden van de bond zijn die zich bezighouden met deze noviteiten.



Anders dan anders



Fort Wierickerschans was wederom de sfeervolle locatie van de Den Besten Cum Laude Awards. De uitreiking van de awards was dit jaar wel anders dan anders, vanwege de nieuwe maatregelen die het kabinet donderdagmiddag 12 maart aankondigde. De uitreiking vond daarom plaats mét de winnaars, maar zonder aanwezigheid van de vele genodigde kaasboeren en sponsoren. “Jammer natuurlijk, maar niet meer dan normaal dat wij ons direct hebben geconfirmeerd aan de nieuwe maatregelen”, aldus Cees Slob van de Bond van Boerderij Zuivelbereiders.



Sprakeloze winnaar



Anke Wismans en Maarten van Fessem van Zuivelboerderij De Driehoek waren zichtbaar geëmotioneerd en sprakeloos nadat zij de prijs uitgereikt kregen. "Ongelofelijk, heel fijn.” Maarten legt uit: “Voor deze roodbacteriekaas moeten we veel uit handen geven aan de natuur. We maken de kaas net zoals een Goudse kaas, maar daarna gaat hij in een kelder van de abdij waar wij onze boerderij hebben. Daar laten wij hem liggen en doet de kelder en de natuur zijn eigen ding. Dat kan heel lastig zijn. Het proces duurt maar 4/5 weken. Je probeert het zo veel mogelijk te sturen, maar je bent afhankelijk van de natuur."



“Geweldig, dit verwacht je niet”



Mattieu Spruit van De Spruithoeve had ook niet verwacht dat zij de Den Besten Cum Laude award zouden winnen en stapte verrast het podium op met zijn twee dochters om de ‘melkbeker met de grote oren’ in ontvangst te nemen. “Geweldig, dit hadden we écht niet verwacht!”.



Keuring van kazen



Naast de twee Den Besten Cum Laude Kaas Overall Winnaars 2020, gingen kaasmakers binnen de drie categorieën ‘Boerenkaas’, ‘Kaas van de boerderij’ en ‘Zuivelbereiders’ de strijd met elkaar aan. In totaal hebben 332 kazen en 130 zuivelproducten meegedaan aan de wedstrijd. Alle kazen en zuivelproducten werden gekeurd door kaaskeurmeesters in groepjes van twee. Zij keken naar aspecten zoals uiterlijk, doorsnede, consistentie, maar het allerbelangrijkste was natuurlijk de geur en de smaak. De hoogst scorende kazen werden vervolgens door een culinair panel van journalisten, koks en vinologen beoordeeld op geur en smaak.



Drie prijzen voor Speksnijder en De Driehoek



Tijdens de Cum Laude Awards die in Fort Wierickerschans werden uitgereikt, werden tientallen gouden medailles uitgedeeld aan prijswinnende kazen in de verschillende categorieën. Kaasboerderij Speksnijder uit Lekkerkerk won maar liefst drie keer winnaar in een categorie. Dat geldt ook voor De Driehoek, die dus ook nog eens de felbegeerde overall prijs in de wacht sleepte.



Cum Laude kazen vanaf april verkrijgbaar



Wie één van de winnende kazen wil proeven, kan vanaf 23 maart terecht bij verschillende kaasspeciaalzaken in Nederland. Op Cumlaudekaas.nl is dan ook te lezen bij welke kaasverkooppunten in Nederland de winnende kazen te koop zijn.



Over de Cum Laude Awards



De Cum Laude Awards is een jaarlijks terugkerende kaasverkiezing die georganiseerd wordt door de Bond van Boerderij Zuivelbereiders. Elk jaar komen alle zelfzuivelende boeren bij elkaar voor de verkiezing van de lekkerste kaas, gemaakt op de boerderij. Dit is de enige landelijke verkiezing voor boeren die hun kazen op ambachtelijke manier op de boerderij maken.



De Cum Laude Awards werden voor de vierde keer uitgereikt.



EINDE PERSBERICHT