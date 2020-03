Medicinfo lanceert online huisarts voor mensen zonder eigen huisarts

Versnelde introductie online huisarts dienst Medicoo



Medicinfo lanceert vandaag een nieuwe dienst voor online contact met de huisarts: Medicoo. Als gevolg van het huisartsentekort is het namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er toegang is tot huisartsenzorg. Juist nu de ontwikkelingen rondom het nieuwe Corona virus voor veel vragen en onzekerheid zorgen is dit van extra groot belang. Via Medicoo kunnen mensen vragen over hun gezondheid stellen aan een team van gediplomeerde verpleegkundigen en indien nodig beeldbellen met de huisarts.



Door het tekort aan huisartsen in diverse regio’s hebben niet alle Nederlanders een vast aanspreekpunt voor vragen over hun gezondheid. Daarnaast adviseert de overheid op dit moment bezoeken aan huisartsenpraktijken zoveel mogelijk te vermijden. Vanaf vandaag biedt Medicinfo de mogelijkheid om via een app in contact te komen met een verpleegkundige of huisarts. Medicinfo bestaat inmiddels twintig jaar en ontwikkelt zorgdiensten voor én met zorgverzekeraars en andere partijen in het zorgveld.



Wat is Medicoo?



Medicoo is een nieuwe dienst van Medicinfo en biedt de mogelijkheid om gezondheidsvragen te stellen via de Medicoo app. De vragen worden beantwoord door een team van gediplomeerd verpleegkundigen en huisartsen. Voor sommige klachten moet een fysieke afspraak gepland worden met een huisarts. Als dat het geval is, dan ondersteunt Medicoo zo nodig bij het zoeken naar een huisartsenpraktijk (of huisartsenpost) waar de patiënt terecht kan voor een consult.



Start in Zeeland



De Medicoo dienst wordt als eerste aangeboden door zorgverzekeraar CZ aan haar verzekerden in de provincie Zeeland die geen eigen huisarts hebben of zonder huisarts komen te zitten. De dienst vormt daarmee een onderdeel van het programma ‘Toekomst Bestendige Huisartsenzorg’ waarmee CZ huisartsenzorg nu en in de toekomst beschikbaar wil houden voor alle inwoners van Zeeland.



Versnelling van digitale zorg



De inzet van Medicoo en andere oplossingen voor digitale zorg draagt bij aan het verlagen van de druk op de reguliere zorg en het vergroten van de toegankelijkheid ervan. Met een team van verpleegkundigen, huisartsen en vele medisch specialisten kan Medicinfo een grote variëteit aan gezondheid gerelateerde vragen beantwoorden. De vraag naar digitale zorg groeit, en Medicinfo zal de online huisarts via Medicoo voor meerdere doelgroepen beschikbaar maken.



Kijk hier voor meer informatie over Medicoo en Medicinfo.